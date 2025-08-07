crimen lomas de zamora, nino enzo joaquin

La historia detrás del crimen de Enzo Joaquín

Según los investigadores, Ruffo estaba teniendo problemas de pareja y su esposa quería separarse. De hecho, la madre de Enzo ya tenía todo listo para irse de la casa, cuando ocurrió el crimen, según dijeron miembros allegados a la investigación a Infobae.

Por eso mismo, cuando la mujer no podía comunicarse con su pareja, fue que decidió llamar al 911. Cuando la Policía Bonaerense entró a la casa, se encontró con el niño de 8 años muerto en la cama matrimonial y con el hombre ensangrentado en el living, vivo, sin haber logrado su cometido de suicidarse.

El estado del padre homicida del niño 8 años

Tras matar al niño, Alejandro Ruffo intentó matarse, pero la Policía lo encontró con vida y fue trasladado al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde ingresó con heridas cortantes en el cuello, muñecas y abdomen. "Presentaba una lesión de 10 centímetros en el blanco izquierdo, además tenía una lesión en una región del páncreas, por lo que se le realizó una pancretectomía distal con conservación esplénica", explicaron desde el hospital.

Tras ser operado, quedó internado en terapia intensiva con custodia policial. Ahora se le deben hacer estudios psiquiátricos. Incluso, la madre del pequeño manifestó que tiene problemas mentales, pero que no estaba bajo ningún tipo de tratamiento.

El hombre, que antes de cometer el crimen trabajaba en un colegio privado, posee múltiples fotos con su hijo en redes sociales, haciendo que el asesinato sea cada vez más inexplicable para muchas personas.