La construcción China que desafía los límites de lo posible: supera por mucho a Estados Unidos

Cuando se habla del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, incluso los ingenieros estadounidenses levantan una ceja. Esta construcción de China es el mayor puente marítimo del mundo. Lo más impresionante es que no se trata solo de un puente, sino de un sistema que combina islas artificiales y túneles submarinos. El objetivo era mantener despejada la vía marítima, así que parte del trayecto va por debajo del agua. Casi como conducir bajo el mar.

Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (1) El puente marino más largo del mundo

La construcción de China que desafía los límites de lo posible: supera por mucho a Estados Unidos

Esta construcción conecta a tres ciudades de China y posee una extensión de 55 km. Según la BCC es 20 veces más largo que el puente Golden Gate. La obra tardó cerca de una década en completarse y su costo superó los 20 mil millones de dólares. Pero más allá de las cifras, el puente representa un símbolo de conexión: económico, logístico y cultural.