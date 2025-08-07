Inicio Sociedad China
La construcción China que desafía los límites de lo posible: supera por mucho a Estados Unidos

China sorprende al mundo con una construcción única en el mundo que deja sin palabras por su eficacia e impacto económico. Todos los detalles

Valentina Araya
Valentina Araya
Estados Unidos, es un país conocido por sus increíbles construcciones desde rascacielos, autopistas infinitas hasta puentes icónicos como el Golden Gate, no suele quedarse atrás en temas de infraestructura. Pero hace unos años una obra China superó los límites de lo conocido creando una edificación única en el mundo.

Cuando se habla del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, incluso los ingenieros estadounidenses levantan una ceja. Esta construcción de China es el mayor puente marítimo del mundo. Lo más impresionante es que no se trata solo de un puente, sino de un sistema que combina islas artificiales y túneles submarinos. El objetivo era mantener despejada la vía marítima, así que parte del trayecto va por debajo del agua. Casi como conducir bajo el mar.

Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (1)
Esta construcción conecta a tres ciudades de China y posee una extensión de 55 km. Según la BCC es 20 veces más largo que el puente Golden Gate. La obra tardó cerca de una década en completarse y su costo superó los 20 mil millones de dólares. Pero más allá de las cifras, el puente representa un símbolo de conexión: económico, logístico y cultural.

Esta construcción también ha generado controversia. Algunos lo ven como una herramienta para reforzar el control de Beijing sobre Hong Kong y Macao. Pero otros prefieren admirarlo como una proeza de la ingeniería y una invitación al diálogo entre mundos que, aunque cercanos, a veces parecen lejanos.

Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao
La importancia de esta construcción de China

Esta construcción toma relevancia por:

  • Primero, por su escala: 55 kilómetros que combinan puentes, túneles submarinos e islas artificiales. En comparación, el puente más largo de Estados Unidos ,el Lake Pontchartrain Causeway en Luisiana, tiene "solo" 38 km y sin túneles ni complejidades marítimas parecidas.
  • Segundo, por la velocidad de ejecución: China logró construir esta obra colosal en menos de una década.
  • Tercero, por lo simbólico. El puente no solo conecta puntos en el mapa: conecta economías, culturas y visiones de futuro. Es una forma en la que China demuestra su poderío tecnológico, organizativo y político. En un mundo donde la infraestructura también comunica liderazgo, este puente habla fuerte.

