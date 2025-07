julieta silva 9.jpg Julieta Silva se casó con Lucas Giménez hace unos años.

Los detalles de la nueva acusación contra Julieta Silva

El hecho violento salió a la luz en los últimos días, pero en realidad había sido denunciado el 1 de julio pasado, en las primeras horas de la tarde. Según el relato de Lucas Giménez, se encontraban en la casa donde convivían junto a la hija que tienen en común de casi 2 años.

Lucas Giménez denunció que estaba por retirarse del hogar cuando su esposa, Julieta Silva, lo empezó a increpar: "Tenés plata para ir al odontólogo pero no para el jardín de tu bebé". El hombre no contestó y le dijo que se tenía que ir a realizar unos trámites bancarios.

Siguiendo su relato, Julieta Silva cerró la puerta de la casa con llave y le gritó: "No te vas hasta que no me dejés todo solucionado". Inmediatamente comenzó a golpearlo en la cara y le intentó quitar su teléfono celular mientras le gritaba "contestame" y "no te aguanto más". En ese momento, Lucas Giménez llamó al 911 y la Policía intervino en el hecho.

Julieta Silva Portada Julieta Silva volvió a ingresar a la cárcel.

Días después, con una prohibición de acercamiento hacia la hija de Lucas Giménez, Julieta Silva habría entablado contacto con ella y también la amenazó, según se reflejó en una segunda denuncia. Esta nueva infracción fue lo que derivó en traspado a la penitenciaría.

Julieta Silva y el caso Genaro Fortunato

En la madrugada del 9 de septiembre de 2017, Julieta Silva y Genaro Fortunato salieron del bar La Mona, enS San Rafael, donde habían acudido a bailar. Ambos estaban alcoholizados y comenzaron a discutir.

La joven se subió a su vehículo y el rugbier se acercó por el lado de la ventanilla. Cuando aceleró, el joven quedó tendido en el suelo. Julieta Silva avanzó algunos metros, luego regresó y atropelló a la víctima, quitándole la vida.

Genaro Fortunato tenía 25 años y jugaba al rugby en Belgrano Rugby Club

Genaro Fortunato murió al ser atropellado por Julieta Silva.

En el juicio en su contra, la parte acusatoria entendió que la acusada había tenido la intención de matar a Genaro Fortunato. La Fiscalía pidió una condena a 14 años de calificación por homicidio agravado por el vínculo pero atenuado por emoción violenta. El abogado de la familia Fortunato reclamó la prisión perpetua. En tanto que la defensa clamó por la absolución.

Los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle terminaron condenando a 3 años y 9 meses de cárcel a la conductora por homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria. Es decir, consideraron que se trató de un accidente motivado por la negligencia y no con una intencionalidad. El fallo contra Julieta Silva fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.