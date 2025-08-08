Inicio Sociedad Julieta Silva
Se define este viernes si Julieta Silva sigue presa o recupera la libertad, tras la denuncia de su esposo

Julieta Silva enfrenta un nuevo proceso penal por una denuncia de malos tratos interpuesta por su marido

Por UNO
Este viernes se define la suerte de una de las mujeres más renombradas en los medios nacionales en las últimas semanas. Se trata de la decisión de la Justicia de San Rafael respecto de Julieta Silva (36), quien está acusada de privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas en perjuicio de su marido, Lucas Giménez. También de amenazas a la hija de él.

Silva arrastra un pesado historial por haber sido protagonista del homicidio culposo de quien fuera su pareja, Genaro Fortunato en 2017. Causa por la que cumplió una condena de 3 años y 9 meses.

En los tribunales de San Rafael, el juez Claudio Daniel Gil celebrará la audiencia por los presuntos hechos de violencia doméstica contra su actual pareja.

Según el expediente, Giménez llamó al 911 y afirmó que su mujer lo había golpeado. Cuando los agentes policiales llegaron a la vivienda que compartían, no observaron lesiones en ninguno de los dos.

Julieta Silva
Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense determinó que Giménez tenía lesiones en su rostro compatibles con golpes. Todo habría ocurrido en medio de un reclamo económico de Silva al padre de la hija que tienen en común.

Días después y debido a una presentación anterior -del 17 de julio- ante la Justicia por desobediencia y amenazas llevó a que el fiscal Fabricio Sidotti decidiera la detención de Silva y el traslado a la cárcel.

Julieta Silva Portada
Se define la libertad de Julieta Silva

La audiencia sobre la situación de Julieta Silva se dirimirá este viernes a las 10 en una audiencia que se celebrará en el Tribunal Penal Colegiado N°1.

El magistrado tomará la determinación de que Silva permanezca en el penal o vuelva a su domicilio.

La notoriedad del caso está vinculado al antecedente con Genaro Fortunato y su condena de 3 años y 9 meses por el homicidio culposo a la salida del boliche La Mona en 2017.

