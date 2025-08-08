Se define este viernes si Julieta Silva sigue presa o recupera la libertad, tras la denuncia de su esposo

Según el expediente, Giménez llamó al 911 y afirmó que su mujer lo había golpeado. Cuando los agentes policiales llegaron a la vivienda que compartían, no observaron lesiones en ninguno de los dos.

Julieta Silva Julieta Silva enfrenta un nuevo problema con la Justicia, ahora por una denuncia de malos tratos de parte de su esposo. También por haber amenazado a su hijastra.

Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense determinó que Giménez tenía lesiones en su rostro compatibles con golpes. Todo habría ocurrido en medio de un reclamo económico de Silva al padre de la hija que tienen en común.

Días después y debido a una presentación anterior -del 17 de julio- ante la Justicia por desobediencia y amenazas llevó a que el fiscal Fabricio Sidotti decidiera la detención de Silva y el traslado a la cárcel.

Julieta Silva Portada Julieta Silva cumplió una condena por el homicidio culposo a su novio Genaro Fortunato, ocurrido en 2017.

Se define la libertad de Julieta Silva

La audiencia sobre la situación de Julieta Silva se dirimirá este viernes a las 10 en una audiencia que se celebrará en el Tribunal Penal Colegiado N°1.

El magistrado tomará la determinación de que Silva permanezca en el penal o vuelva a su domicilio.

La notoriedad del caso está vinculado al antecedente con Genaro Fortunato y su condena de 3 años y 9 meses por el homicidio culposo a la salida del boliche La Mona en 2017.