Anne Hathaway protagoniza un episodio de la serie. Imagen: Vogue

Prime Video ofrece una infinidad de opciones para los suscriptores. Desde comedias románticas para quienes disfrutan de una buena historia de amor, hasta un thriller psicológico para los amantes del misterio y el suspenso. En esta ocasión, te compartimos como recomendación una serie deciencia ficción que no vas a poder dejar de ver.

Los usuarios de Prime Video pueden disfrutar del contenido en alta calidad. Además, se puede descargar las series y películas para verlas sin conexión, en cualquier momento, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios, uno detrás del otro.

Esta vez, la recomendación del día es la serie "Solos". Se trata de una producción original de Estados Unidos que se estrenó en Prime Video en mayo de 2021. Tiene siete episodios y cada uno tiene una duración aproximada que no supera los 30 minutos.

Si bien es una serie de ciencia ficción, las historias que cuenta tocan las fibras más sensibles de lo humano. Imagen: Prime Video

"Solos" es una miniserie de antología dramática creada por David Weil. Cuenta con un reparto prometedor liderado por Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, entre otras figuras reconocidas.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Solos es una serie de antología de siete partes que explora las verdades asombrosas, delirantes, desgarradoras, hermosas y extrañas de lo que significa ser humano", describe la sinopsis oficial de Prime Video.

Interpretada por ocho de los mejores actores de nuestro tiempo, esta serie abarca nuestro presente y futuro y demuestra que incluso en nuestros momentos más solos, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Helen Mirren protagoniza uno de los episodios. Imagen: Prime Video

En cada una de sus siete partes hay un escenario diferente para un solo personaje. La idea central es que los avances de la ciencia intentan suplir las carencias emocionales de dichos individuos, por lo que muchos la comparan con "Black Mirror" de Charlie Brooker.

En fin, si tienes un momento libre durante el fin de semana puedes disfrutar de la serie de ciencia ficción "Solos".

Tráiler de la serie

