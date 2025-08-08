solos serie Si bien es una serie de ciencia ficción, las historias que cuenta tocan las fibras más sensibles de lo humano. Imagen: Prime Video

"Solos" es una miniserie de antología dramática creada por David Weil. Cuenta con un reparto prometedor liderado por Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, entre otras figuras reconocidas.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Solos es una serie de antología de siete partes que explora las verdades asombrosas, delirantes, desgarradoras, hermosas y extrañas de lo que significa ser humano", describe la sinopsis oficial de Prime Video.

Interpretada por ocho de los mejores actores de nuestro tiempo, esta serie abarca nuestro presente y futuro y demuestra que incluso en nuestros momentos más solos, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

prime video solos Helen Mirren protagoniza uno de los episodios. Imagen: Prime Video

En cada una de sus siete partes hay un escenario diferente para un solo personaje. La idea central es que los avances de la ciencia intentan suplir las carencias emocionales de dichos individuos, por lo que muchos la comparan con "Black Mirror" de Charlie Brooker.

En fin, si tienes un momento libre durante el fin de semana puedes disfrutar de la serie de ciencia ficción "Solos".

Tráiler de la serie