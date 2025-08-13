La Policía detuvo en Guaymallén a un hombre buscado por un intento de homicidio en Las Heras

Moto de un presunto homicida La motocicleta secuestrada al hombre detenido por presunto intento de homicidio. Foto: Ministerio de Seguridad.

Intento de homicidio en Las Heras

La investigación la llevaron adelante personal de la División Homicidios y del Departamento de Asuntos Cibernéticos de la Policía de Mendoza.

Las tareas de vigilancia permitieron a los pesquisas dar con el sospechoso. Fue detenido y trasladado al Polo Judicial junto con la motocicleta en la que se desplazaba, que sería la misma utilizada en la balacera.

Con la información relevada, la Policía montó tareas de vigilancia en las inmediaciones de un local comercial de Guaymallén, y allí finalmente los uniformados interceptaron al sospechoso mientras conducía una motocicleta Honda Falcon, vehículo que fue secuestrado y remitido a la Comisaría 25 del mismo departamento.

Tras la imputación formal, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y quedó a disposición de la oficina fiscal interviniente para continuar con el proceso legal.