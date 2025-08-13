Inicio Policiales policía
Investigación

La Policía detuvo en Guaymallén a un hombre buscado por un intento de homicidio en Las Heras

El sujeto tiene 27 años. Está acusado de protagonizar una balacera contra tres personas en el barrio 26 de Enero de Las Heras

Por UNO
El joven de 27 años detenido por la Policía. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El joven de 27 años detenido por la Policía. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

La Policía de Mendoza detuvo este miércoles a un hombre de 27 años. Se trata de un sujeto que era buscado desde marzo por su presunta participación en un intento de homicidio contra tres personas.

El aprehendido fue capturado en Guaymallén, aunque no sería el único participante de la balacera, ocurrida hace cinco meses en el barrio 26 de Enero, en Las Heras.

El caso investigado sucedió cuando desde una motocicleta sus ocupantes -serían dos- dispararon contra un grupo de personas y a tres de ellas les provocaron heridas de gravedad.

Moto de un presunto homicida
La motocicleta secuestrada al hombre detenido por presunto intento de homicidio. Foto: Ministerio de Seguridad.

La motocicleta secuestrada al hombre detenido por presunto intento de homicidio. Foto: Ministerio de Seguridad.

Intento de homicidio en Las Heras

La investigación la llevaron adelante personal de la División Homicidios y del Departamento de Asuntos Cibernéticos de la Policía de Mendoza.

Las tareas de vigilancia permitieron a los pesquisas dar con el sospechoso. Fue detenido y trasladado al Polo Judicial junto con la motocicleta en la que se desplazaba, que sería la misma utilizada en la balacera.

Con la información relevada, la Policía montó tareas de vigilancia en las inmediaciones de un local comercial de Guaymallén, y allí finalmente los uniformados interceptaron al sospechoso mientras conducía una motocicleta Honda Falcon, vehículo que fue secuestrado y remitido a la Comisaría 25 del mismo departamento.

Tras la imputación formal, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y quedó a disposición de la oficina fiscal interviniente para continuar con el proceso legal.

Temas relacionados:

Te puede interesar