El ex marido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género

Julieta Prandi había contado durante el juicio que tuvo que escapar con lo puesto de la casa que compartía con quien la tenía literalmente presa, donde hasta llegó a esconderle sus documentos para que no hiciese un viaje a Punta del Este por trabajo, la modelo debió hacer un durísimo trabajo de terapia psicológica.

El empresario gastronómico de 57 años está denunciando de abusar sexualmente de su exesposa, la modelo Julieta Prandi, entre 2015 y 2018, tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja.

Julieta Prandi Emocionada, Julieta Prandi siguió el juicio que la tuvo como denunciante.

Una dura condena y detención inmediata para el marido de Julieta Prandi

En la lectura de sentencia, el presidente del Tribunal anunció dicha pena contra el empresario por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Además, el abogado de Contardi, Claudio Nitzcamer, confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

Por último, un médico ingresó a la sala donde se encontraba Julieta Prandi, debido a que se descompensó tras anoticiarse de la pena establecida.

Las audiencias se llevaron a cabo la semana pasada, donde declararon peritos, la psicóloga y el psiquiatra de Julieta Prandi, así como también amigos y familiares, quienes prestaron testimonio del deterioro físico y emocional de la modelo.

En tanto, por el lado de Contardi sólo hubo un único testigo: el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, de Escobar, donde se habrían cometido los abusos; quien sólo se limitó a declarar que Julieta entraba y salía de su casa en remís o con su marido.

El fiscal Christian Fabio pidió la pena de 20 años para Contardi, el abogado de Julieta Prandi -Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando- había solicitado una condena a 50 años de prisión por los reiterados hechos de abuso sexual agravado.