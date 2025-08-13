La reacción de Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Que viva el infierno que yo viví"

Julieta Prandi.jpg Julieta Prandi

"No es no casada y no casada" agregó Julieta Prandi sobre los abusos sexuales que vivió durante su matrimonio. "A Contardi le diría que viva el infierno que yo viví", cerró.

La condena para el ex marido de Julieta Prandi

En la lectura de sentencia, el presidente del Tribunal anunció dicha pena contra el empresario por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Además, el abogado de Contardi, Claudio Nitzcamer, confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

Por último, un médico ingresó a la sala donde se encontraba Julieta Prandi, debido a que se descompensó tras anoticiarse de la pena establecida.

Julieta Prandi Julieta Prandi

Las audiencias se llevaron a cabo la semana pasada, donde declararon peritos, la psicóloga y el psiquiatra de Julieta Prandi, así como también amigos y familiares, quienes prestaron testimonio del deterioro físico y emocional de la modelo.

En tanto, por el lado de Contardi sólo hubo un único testigo: el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, de Escobar, donde se habrían cometido los abusos; quien sólo se limitó a declarar que Julieta entraba y salía de su casa en remis o con su marido.

El fiscal Christian Fabio pidió la pena de 20 años para Contardi, el abogado de Julieta Prandi -Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando- había solicitado una condena a 50 años de prisión por los reiterados hechos de abuso sexual agravado.