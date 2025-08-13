¡Bombazo! Sandra Borghi de novia con el ex de Nazarena Vélez

sandra borgui nazarena velez Sandra Borghi de novia con el ex de Nazarena Vélez.

Divertida y entre risas, Nazarena Vélez no pudo ocultar sus sentimientos y confirmó su relación pasada con el empresario. “Naza, ¿qué hacés? ¿Conocés el campo?”, preguntó De Brito. “No era un buen momento mío”, confesó Nazarena. “Estaba muy confundida. No me porté bien con él y me fui con otro”, cerró entre risas.

Nazarena Vélez llorando y a los gritos en LAM

Nazarena Vélez explotó en vivo en LAM y terminó llorando y a los gritos contra Evelyn Von Brocke quien días antes la acusó de deberle dinero.

Evelyn apuntó contra Nazarena Vélez asegurando que la angelita no le había pagado el sueldo correspondiente a los meses que trabajó en la productora creada por Vélez y su ex marido Fabián Rodríguez.

"Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tenés un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina y te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. De verdad, me parecés mala leche", disparó Nazarena Vélez luego de que Evelyn saliera por teléfono.

nazarena evelyn lam

Al volver a recibir un reclamo, Nazarena Vélez salió con los tapones de punta y terminó a los gritos. “Pero chupa... las tet..., pelot... ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y estaba rota, ¿no te das cuenta?... ¿Vos querés que yo vaya a pagar otra vez algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿¡Que yo tenga empatía con vos?! ¿De verdad? Por dos bolos de mier...”, cerró.

Nazarena Vélez se cruzó con Yanina Latorre

Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Fernanda Iglesias le respondiera su descargo en Puro Show y se terminó cruzando con Nazarena Vélez.

En LAM, Yanina Latorre y Nazarena Vélez se cruzaron luego de que Nazarena defendiera y se pusiera en el lugar de Fernanda Iglesias lo que provocó la furia de Yanina.

"Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'", a lo que Yanina respondió: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora".

yanina nazarena

"Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", siguió Nazarena Vélez, pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".