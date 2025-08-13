Desafío matemático: ¿cuánto es 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?

La regla a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y se detalla a continuación:

Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se respeta este orden, el resultado será erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)

b) 100 ÷ 10 x 5 + (50)

c) 10 x 5 + 50

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) 50 + 50

e) Resultado final 175

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Encontrar la solución de este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.

Cerebro.jpg El cerebro se ve beneficiado si se resuelve un desafío matemático.

