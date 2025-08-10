La regla obligatoria para resolver este desafío matemático y que determina el orden a seguir en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y se detalla a continuación:
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no respetarse este orden, el resultado será erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán un cálculo complicado. ¿cuánto es 50 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?.
Como resolver el desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:
a) 50 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)
b) 50 x 5 ÷ 10 x 5 + (50)
c) 250 ÷ 10 x 5 + 50
Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:
d) 25 x 5 + 50
e) 125 + 50
f) Resultado final 175
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Llegar al resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Encontrar la solución de este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.
Cerebro
Tu cerebro agradecerá si resuelves este tipo de desafío matemático.
Beneficios de resolver desafíos matemáticos
- Prevención del deterioro cognitivo prematuro. Muchos estudios sugieren que el ejercicio mental con cálculos como el propuesto puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Esto ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
- Ayuda a tu memoria. Hacer cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo y permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Mejora el funcionamiento cerebral y neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, lo que potencia su flexibilidad y fortalece las conexiones neuronales.
- Rapidez mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones.
- Enfoque y concentración. Solucionar esta clase de desafío matemático exige atención sostenida, esto mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.