Megaoperativo de tránsito: el Metrotranvía estará suspendido por casi un día

El recorrido comenzará desde IMPSA por Carril Rodríguez Peña hacia el Oeste, subiendo a RN 40, sentido Norte y luego cruce de cantero central, tomando el sentido Norte a Sur. Por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Bransen. Ingreso por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.

Embed - Recorrido Reactor HDS IMPSA - Complejo Industrial Lujan de Cuyo

El acompañamiento del operativo lo liderará la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Durante el traslado habrá un despliegue inédito de grúas para levantar pórticos sobre las rutas, además de levantar cables eléctricos. Y en esas tareas intervendrá también personal técnico de empresas de energía, internet y TV por cable.