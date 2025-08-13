La Sociedad de Transporte de Mendoza comunicó este miércoles que el servicio de Metrotranvía no funcionará durante casi un día: desde el jueves 14 de agosto a las 23 y hasta el viernes 15 (día no laborables con fines turísticos) a las 19. La razón es el megaoperativo de tránsito que se realizará para trasladar desde IMPSA a la destilería de YPF un reactor de 456 toneladas.
Megaoperativo de tránsito: el Metrotranvía estará suspendido por casi un día
Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza informaron que no habrá servicio de Metrotranvía desde el jueves a las 23 hasta el viernes a las 19