Traslado de un reactor

Megaoperativo de tránsito: el Metrotranvía estará suspendido por casi un día

Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza informaron que no habrá servicio de Metrotranvía desde el jueves a las 23 hasta el viernes a las 19

El servicio de Metrotranvía será suspendido a partir de las 23 jueves 14 de agosto.

Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La Sociedad de Transporte de Mendoza comunicó este miércoles que el servicio de Metrotranvía no funcionará durante casi un día: desde el jueves 14 de agosto a las 23 y hasta el viernes 15 (día no laborables con fines turísticos) a las 19. La razón es el megaoperativo de tránsito que se realizará para trasladar desde IMPSA a la destilería de YPF un reactor de 456 toneladas.

El servicio de Metrotranvía estará suspendido durante casi un día.

Qué calles de Mendoza serán afectadas por el traslado del reactor más pesado del país

El megaoperativo de tránsito será para trasladar el reactor más pesado del país desde IMPSA, ubicada en Rodríguez Peña, hasta la destilería de YFP en Luján de Cuyo.

El trabajo llevará entre 3 y 5 días y afectará una serie de calles de Mendoza.

El recorrido comenzará desde IMPSA por Carril Rodríguez Peña hacia el Oeste, subiendo a RN 40, sentido Norte y luego cruce de cantero central, tomando el sentido Norte a Sur. Por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Bransen. Ingreso por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.

El acompañamiento del operativo lo liderará la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Durante el traslado habrá un despliegue inédito de grúas para levantar pórticos sobre las rutas, además de levantar cables eléctricos. Y en esas tareas intervendrá también personal técnico de empresas de energía, internet y TV por cable.

