El abogado de Julieta Silva: "No es una asesina y es inocente de todos los delitos mencionados"

Julieta Silva.jpg Julieta Silva fue condenada por el accidente ocurrido en 2017 en San Rafael.

Sobre la denuncia actual que pesa sobre Julieta Silva y por la cual se encuentra detenida con arresto domiciliario, apuntó que "hay un desconocimiento social respecto a la causa. No está imputada por homicidio. Se la imputó por privación ilegal de la libertad, lesiones y desobediencia. Y es inocente de todos los delitos mencionados".

Julieta Silva, complicada con la Justicia

Julieta Silva es recordada en San Rafael (y hasta a nivel nacional) por la muerte de Genaro Fortunato. El entonces novio de la mujer fue atropellado por ella el 9 de septiembre de 2017 cuando salían del bar La Mona, donde habían acudido a bailar. El caso generó un fuerte debate sobre si se trató de un asesinato o fue un accidente vial. La Justicia, en todas sus instancias, se inclinó por la segunda teoría y Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel, los que cumplió casi en su totalidad en prisión domiciliaria.

Pasaron los años y Julieta Silva reconstruyó su vida. Se casó con Lucas Adrián Giménez (42), con quien tuvo una hija. Pero a fines de julio pasado volvió a ser noticia tras ser detenida porque el hombre la denunció. Según su declaración, en medio de discusiones de pareja Julieta Silva solía cerrar con llaves el ingreso a la propiedad y hasta le quitaba su teléfono celular. Esta situación duraba varias horas o incluso noches enteras. En un último hecho fue cuando lo habría golpeado en el rostro.

julieta silva 9.jpg Julieta Silva fue denunciada por su esposo, Lucas Giménez.

Luego de esa denuncia de Lucas Giménez que recayó en los primeros días de julio, Julieta Silva fue imputada y quedó alojada en prisión domiciliaria. Pero el 16 de julio habría cometido un nuevo delito que derivó en su paso a la penitenciaría de San Rafael. Es que la mujer habría contactado a la hija del hombre, con quien tenía una prohibición de acercamiento.

Actualmente, Julieta Silva se encuentra imputada por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. El viernes pasado, un juez le dictó la prisión preventiva pero aceptó que sea en modalidad domiciliaria.