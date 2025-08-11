El nuevo abogado de Julieta Silva aseguró que la imputación está "teñida de estigma social"

Sobre el trabajo del fiscal Fabricio Sidoti, Castillo fue contundente: discrepa en todo.

"La acusación dice muchas cosas que no pueden acreeditar"

Castillo explicó que las acusaciones que recaen sobre Silva, el fiscal "no puede acreditarlas y tampoco tiene pruebas".

"Yo ahora mismo estoy estudiando el expediente y no entiendo cómo se actuó esos días de detención y tampoco entiendo cómo actúa ahora la fiscalía. Tienen detenida a una persona que ya fue sometida a un proceso penal, que tiene arraigo en la ciudad, que tiene hijos, que no se profugó en el proceso anterior, en el cual terminó siendo condenada, que tuvo una estigmatización y un escarnio público inmenso y, sin embargo, jamás obstaculizó el accionar de la justicia", dijo.

Roberto Castillo abogado 2 El abogado Roberto Castillo, es un conocido defensor de famosos en Buenos Aires y también es mediático ya que es pareja de la modelo Cinthia Fernández.

"Entonces no entiendo ni el periodo de preventiva, ni el estado de detención y mucho menos una prisión domiciliaria", disparó el abogado.

Para Castillo, los delitos investigados son delitos "absolutamente menores dentro del ordenamiento jurídico".

El abogado aseguró que no existió privación ilegítima de la libertad

El abogado cuestionó específicamente la acusación por privación ilegítima de la libertad. Según su versión, el día de la detención "el denunciante tenía dos puertas, una estaba abierta y desde esa le abrió a la policía. ¿Dónde está la privación ilegítima de la libertad?".

"Una persona cierra una puerta pero después la persona encerrada abre otra para atender a la policía. ¿Cuánto tiempo duró esa supuesta privación? Lo que duró la discusión: tres o cuatro minutos. Hay un principio del derecho penal que es el principio de insignificancia. Que una mujer te diga 'no salís hasta que me aclares' eso no es privación ilegal de la libertad", argumentó Castillo.

Respecto de las lesiones, aseguró que en las "declaraciones los policías aseguraron que no vieron ningún rastro compatible con haber sufrido una lesión. Las lesiones aparecieron después de dos horas y media cuando fue a la comisaría".

"Me parece cuanto menos sospechoso que no tenga ningún rastro de lesión, que después se vaya, esté dos horas dando vueltas y luego termine a las cuatro de la tarde en una comisaría con una lesión que apareció mágicamente después de dos horas", concluyó el abogado que desde este lunes es el flamante abogado de Julieta Silva.