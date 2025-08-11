Inicio Policiales Botón Antipánico
Violencia de género

Una mujer usó su botón antipánico mientras el agresor atacaba la puerta de su casa: fue detenido

La Policía logró intervenir gracias al dispositivo que brinda en tiempo real la ubicación de la víctima cuando es presionado el botón antipánico

Por UNO
La mujer

La mujer, víctima de violencia de género, fue contenida por los policías mientras el CEO coordinaba un operativo policial. La geolocalización fue rápida gracias al botón antipánico.

Una mujer activó su botón antipánico mientras su agresor golpeaba la puerta de su casa e intentaba ingresar para atacarla, pese a tener una restricción de acercamiento. El terrorífico episodio quedó registrado en vivo durante el llamado al CEO, donde se escucharon los insultos y amenazas del hombre que finalmente fue detenido por la Policía.

El hecho ocurrió este lunes cuando la víctima, ante la situación de riesgo, utilizó el dispositivo entregado por la Municipalidad de Guaymallén.

Al presionar el botón, una operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) activó el protocolo de emergencia y coordinó un operativo policial mediante georreferenciación precisa, mientras mantenía contacto directo con la mujer para contenerla y comunicarle el desplazamiento de los efectivos.

Imagen de un botón antipánico.

Durante el llamado se escucharon insultos y golpes por parte del agresor que intentaba ingresar a la propiedad, mientras en paralelo otra agente reforzaba la asistencia solicitando más recursos, según informaron fuentes policiales.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron el incumplimiento de la restricción y aprehendieron al hombre, quien fue trasladado a sede judicial.

El botón antipánico que entrega Guaymallén a víctimas de violencia de género

Según explicó el Ministerio de Seguridad, el botón antipánico es parte del Sistema de Alerta Comunitaria de Guaymallén y está destinado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

Es gestionado por la Subdirección de Servicios Comunitarios del municipio junto al Área de Género de la Dirección de Desarrollo Social, y su funcionamiento se apoya en la coordinación permanente con el CEO del Ministerio de Seguridad y Justicia.

"La herramienta, que evita alertar al agresor y prioriza la respuesta inmediata, se suma a otros mecanismos preventivos como las alarmas comunitarias y los botones de pánico para comercios, fortaleciendo la capacidad de intervención a través del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio", explicaron desde la comuna.

