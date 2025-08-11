Una mujer usó su botón antipánico mientras el agresor atacaba la puerta de su casa: fue detenido

boton antipánico pánico Imagen de un botón antipánico.

Durante el llamado se escucharon insultos y golpes por parte del agresor que intentaba ingresar a la propiedad, mientras en paralelo otra agente reforzaba la asistencia solicitando más recursos, según informaron fuentes policiales.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron el incumplimiento de la restricción y aprehendieron al hombre, quien fue trasladado a sede judicial.

El botón antipánico que entrega Guaymallén a víctimas de violencia de género

Según explicó el Ministerio de Seguridad, el botón antipánico es parte del Sistema de Alerta Comunitaria de Guaymallén y está destinado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

Es gestionado por la Subdirección de Servicios Comunitarios del municipio junto al Área de Género de la Dirección de Desarrollo Social, y su funcionamiento se apoya en la coordinación permanente con el CEO del Ministerio de Seguridad y Justicia.

"La herramienta, que evita alertar al agresor y prioriza la respuesta inmediata, se suma a otros mecanismos preventivos como las alarmas comunitarias y los botones de pánico para comercios, fortaleciendo la capacidad de intervención a través del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio", explicaron desde la comuna.