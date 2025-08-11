Inicio Policiales Pedofilia
Liberaron a la docente de Tupungato acusada de querer subir un video de pedofilia a YouTube

La mujer rindió una fianza y quedó en libertad tras ser arrestada durante el fin de semana luego de que se intentó subir el archivo de pedofilia a una cuenta a su nombre

Sebastián Salas
La docente estuvo detenida en la Comisaría 20 de Tupungato por el caso de pedofilia.

En Tupungato todavía dura la conmoción tras la detención de una docente acusada de compartir archivos de abuso sexual infantil en Internet. Sin embargo, la mujer fue liberada horas después tras ser imputada en el expediente y ahora se investiga si fue ella quien intentó subir un video de pedofilia en su cuenta de YouTube.

La mujer, que está a pasos de jubilarse como docente, fue detenida en la jornada de jueves pasado tras un allanamiento que se realizó en su domicilio de Tupungato en los últimos días. La investigación comenzó con un reporte que fue enviado por Google desde Estados Unidos.

Según comentaron fuentes vinculadas a la pesquisa, ese gigante tecnológico detectó que en la cuenta de Youtube asociada al correo electrónico de la mujer intentaron subir un video con contenido de pedofilia. Claro que desde esa red social no permitieron que las imágenes se hagan públicas, el archivo quedó pendiente de publicación y se notificó a las autoridades judiciales.

En el caso intervino la Comisaría 20. Foto: Google Street View.

La investigación contra la docente por pedofilia

La docente -se reserva su identidad por pedido judicial- fue detenida en la jornada del jueves y permaneció desde la mañana hasta la tarde en los calabozos de la Comisaría 20 de Tupungato. El fiscal del Valle de Uco, Pablo Fossaroli, le imputó el delito de distribución de material de abuso sexual infantil.

Como se trata de un delito excarcelable en su pena mínima -de 3 a 6 años de prisión- y la docente no tiene antecedentes penales, terminó recuperando su libertad horas después tras rendir una fianza.

La acusada ya presentó un abogado particular para que la defienda en el expediente y analizan los detalles finos del reporte que llegó de Google. Fuentes judiciales detallaron que la docente no tiene grandes conocimientos tecnológicos para llevar a cabo semejante acto de pedofilia, por lo que buscarán indagar si efectivamente fue ella quien intentó subir el video a YouTube.

