En Tupungato todavía dura la conmoción tras la detención de una docente acusada de compartir archivos de abuso sexual infantil en Internet. Sin embargo, la mujer fue liberada horas después tras ser imputada en el expediente y ahora se investiga si fue ella quien intentó subir un video de pedofilia en su cuenta de YouTube.
Liberaron a la docente de Tupungato acusada de querer subir un video de pedofilia a YouTube
La mujer rindió una fianza y quedó en libertad tras ser arrestada durante el fin de semana luego de que se intentó subir el archivo de pedofilia a una cuenta a su nombre