Liberaron a la docente de Tupungato acusada de querer subir un video de pedofilia a YouTube

En el caso intervino la Comisaría 20. Foto: Google Street View.

La investigación contra la docente por pedofilia

La docente -se reserva su identidad por pedido judicial- fue detenida en la jornada del jueves y permaneció desde la mañana hasta la tarde en los calabozos de la Comisaría 20 de Tupungato. El fiscal del Valle de Uco, Pablo Fossaroli, le imputó el delito de distribución de material de abuso sexual infantil.

Como se trata de un delito excarcelable en su pena mínima -de 3 a 6 años de prisión- y la docente no tiene antecedentes penales, terminó recuperando su libertad horas después tras rendir una fianza.

La acusada ya presentó un abogado particular para que la defienda en el expediente y analizan los detalles finos del reporte que llegó de Google. Fuentes judiciales detallaron que la docente no tiene grandes conocimientos tecnológicos para llevar a cabo semejante acto de pedofilia, por lo que buscarán indagar si efectivamente fue ella quien intentó subir el video a YouTube.