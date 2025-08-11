Inicio Policiales derrumbe
Rescataron a una familia tras el derrumbe del techo de la casa que alquilan hace 30 años

Un matrimonio y su hija se llevaron un gran susto tras el derrumbe del techo de su casa en Guaymallén. Alquilan hace 30 años y trabajan en el mismo lugar

Por UNO
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una familia se llevó un gran susto tras el derrumbe del techo de su casa de Guaymallén. Las víctimas fueron sacados de la propiedad que alquilan hace 30 años por Bomberos Voluntarios. Todos estaban ilesos, al igual que sus seis perros.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 9 de este lunes en una casa de calle Murialdo 1335 a media cuadra de calle Godoy Cruz, en Guaymallén. Un matrimonio y su hija estaban dentro de la vivienda cuando escucharon un estruendo.

Así quedó el techo tras el derrumbe en una casa de calle Murialdo 1335, de Guaymallén.

"De repente escuchamos una explosión, un ruido muy grande y se cayó el techo", contó Juana. Agregó que ella estaba con su hija en el fondo de la casa, pero su marido estaba en la parte de adelante y no sabían qué había pasado con él.

"Fue una polvareda muy grande, no se podía ver nada", pero afortunadamente su marido Sergio había logrado salir a la calle en el momento del derrumbe.

El derrumbe del techo de una casa donde trabaja una familia

Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron para sacar a las dos mujeres que habían quedado en el fondo de la casa. La familia trabaja allí con masajes y medicina tradicional china, y viven hace 30 años.

Tras el derrumbe, bomberos y Defensa Civil trabajaron para rescatar a los perros que habían quedado dentro de la casa.

Además, los seis perros que tienen también habían quedado atrapados, por lo que los bomberos y personal de Defensa Civil de la comuna trabajaron para sacarlos. Primero fueron dos caniches, luego otros dos más grandes y finalmente los dos restantes.

La familia que sufrió el derrumbe en parte del techo de su casa se dedica al rescate de perros.

Indicaron que la familia también se dedica al rescate de perros, los recuperan y luego les buscan un hogar definitivo.

Los seis perros habían quedado asustados dentro de la casa tras el derrumbe del techo.

Juana contó que si bien la casa es de material, hace un tiempo habían tenido un problema en el techo, el cual había sido reparado, y al parecer ese fue el sector que se derrumbó.

