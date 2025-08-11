Rescataron a una familia tras el derrumbe del techo de la casa que alquilan hace 30 años. 

"Fue una polvareda muy grande, no se podía ver nada", pero afortunadamente su marido Sergio había logrado salir a la calle en el momento del derrumbe.

El derrumbe del techo de una casa donde trabaja una familia

Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron para sacar a las dos mujeres que habían quedado en el fondo de la casa. La familia trabaja allí con masajes y medicina tradicional china, y viven hace 30 años.

Derrumbe Bomberos Guaymallén 3 Tras el derrumbe, bomberos y Defensa Civil trabajaron para rescatar a los perros que habían quedado dentro de la casa. Foto: Gentileza

Además, los seis perros que tienen también habían quedado atrapados, por lo que los bomberos y personal de Defensa Civil de la comuna trabajaron para sacarlos. Primero fueron dos caniches, luego otros dos más grandes y finalmente los dos restantes.

Derrumbe Bomberos Guaymallén 4 La familia que sufrió el derrumbe en parte del techo de su casa se dedica al rescate de perros. Foto: Gentileza

Indicaron que la familia también se dedica al rescate de perros, los recuperan y luego les buscan un hogar definitivo.

Derrumbe Bomberos Guaymallén 5 Los seis perros habían quedado asustados dentro de la casa tras el derrumbe del techo. Foto: Gentileza

Juana contó que si bien la casa es de material, hace un tiempo habían tenido un problema en el techo, el cual había sido reparado, y al parecer ese fue el sector que se derrumbó.