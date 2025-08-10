Robó y golpeó con un revólver en la cabeza a un taxista: quedó detenido porque su papá lo entregó

El robo ocurrió a las 4.30 de la madrugada en el barrio Jardín Hipódromo, también de Godoy Cruz. La víctima se encontró con los jóvenes mientras trabajaba, los subió y cuando estaban por llegar a destino los "pasajeros" sacaron un revólver y lo golpearon con la culata en la cabeza.

El hombre aún estaba manejando, por lo que perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol. Luego del choque, los delincuentes lograron huir sin las pertenencias pero golpeados por el impacto del accidente, mientras que el trabajador de 29 años quedó atrapado en el vehículo.