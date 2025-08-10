Un joven delincuente de 19 años quedó detenido este domingo luego de que su propio padre lo entregara a la Policía, tras llegar herido a su casa en el barrio Campo Papa, de Godoy Cruz, y confesar que había robado a un taxista junto con un amigo.
Robó y golpeó con un revólver en la cabeza a un taxista: quedó detenido porque su papá lo entregó
El hecho ocurrió a las 4.30 de este domingo en el barrio Jardín Hipódromo de Godoy Cruz. Golpearon al hombre mientras manejaba por lo que chocaron contra un árbol