Inicio Policiales Robo
Sorpresa

Robó y golpeó con un revólver en la cabeza a un taxista: quedó detenido porque su papá lo entregó

El hecho ocurrió a las 4.30 de este domingo en el barrio Jardín Hipódromo de Godoy Cruz. Golpearon al hombre mientras manejaba por lo que chocaron contra un árbol

Por UNO
El joven de 19 años quedó detenido luego del robo en Godoy Cruz.

El joven de 19 años quedó detenido luego del robo en Godoy Cruz.

Un joven delincuente de 19 años quedó detenido este domingo luego de que su propio padre lo entregara a la Policía, tras llegar herido a su casa en el barrio Campo Papa, de Godoy Cruz, y confesar que había robado a un taxista junto con un amigo.

El robo ocurrió a las 4.30 de la madrugada en el barrio Jardín Hipódromo, también de Godoy Cruz. La víctima se encontró con los jóvenes mientras trabajaba, los subió y cuando estaban por llegar a destino los "pasajeros" sacaron un revólver y lo golpearon con la culata en la cabeza.

El hombre aún estaba manejando, por lo que perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol. Luego del choque, los delincuentes lograron huir sin las pertenencias pero golpeados por el impacto del accidente, mientras que el trabajador de 29 años quedó atrapado en el vehículo.

Movil policial.jpg
Un padre entreg&oacute; a su hijo de 19 a&ntilde;os luego de que este robara a un taxista en Godoy Cruz.

Un padre entregó a su hijo de 19 años luego de que este robara a un taxista en Godoy Cruz.

Al llegar la ambulancia, los médicos constataron que el chofer había sufrido un traumatismo de tórax y otro en el pie derecho, por lo que lo trasladaron al hospital.

Mientras los policías entrevistaban a la víctima del robo, un hombre llamó al 911 advirtiendo que su hijo había llegado herido a su casa y confesado el hecho delictivo. La Policía se trasladó hasta la vivienda, ubicada en el barrio Campo Papa, y lo detuvo.

El otro delincuente aún no fue capturado. En el lugar del hecho trabajó Personal de Científica y la Unidad Investigativa Departamental para esclarecer el caso.

Temas relacionados:

Te puede interesar