La actriz Dakota Johnson es una de las protagonistas de esta dramática película de Netflix.

Entre todas las series y películas que Netflix tiene para ofrecerles a sus usuarios, hay una película que es un éxito mundial y es uno de los dramas más relevante de los últimos años. Se trata de La hija oscura, una producción estadounidense de 2021 que es muy estremecedora y está entre las más vistas del catálogo.

Con los papeles protagónicos de Dakota Johnson y Olivia Colman, este imperdible relato de Netflix ofrece una historia de intriga y suspenso, que ponen en el centro de la escena a una madre que observa a otra más joven con su hija en la playa, pero esto le trae recuerdos aterradores de su pasado.

Dirigida por Maggie Gyllenhaal y nominada a los Premios Oscar, Globo de Oro en distintos rubros, la hija oscura es una película que reúne todo lo que una entrega de Netflix tiene que tener para mantener al usuario atrapado en la pantalla.

Su estreno en la plataforma fue en diciembre de 2021 y desde entonces no ha parado de arrasar durante dos horas, lo que dura está recomendada película.

Dakota Johnson y Olivia Colman arrasan con sus papeles en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La hija oscura

Esta película de Netflix centra en la historia en Leda (Olivia Colman), una madre y profesora cuarentona que toma la decisión de viajar a una isla en Grecia para relajarse. En medio de la tranquilidad conoce a una joven madre y su pequeña hija, a quién no puede dejar de observar y ver sus comportamientos. La presencia de esta madre la hace sentir abrumada y le trae recuerdos suyos del pasado sobre su temprana maternidad. La confusión y el terror harán que Leda tenga que luchar contra sus propios pensamientos.

Dakota Johnson la rompe en esta película de 2021 de Netflix.

Reparto de La hija oscura, película de Netflix

  • Olivia Colman (Leda Caruso)
  • Jessie Buckley (Leda Caruso joven)
  • Dakota Johnson (Nina)
  • Peter Sarsgaard (Hardy)
  • Oliver Jackson-Cohen (Toni)
  • Paul Mescal (Will)
  • Ed Harris (Lyle)
  • Dagmara Domiczyk (Callisto “Callie”)
  • Jack Farthing (Joe)

Tráiler de La hija oscura, película de Netflix

Dónde ver la película La hija oscura, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La hija oscura se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The lost daughter se puede ver en Netflix.
  • España: Unidos: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.

