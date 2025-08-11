Con los papeles protagónicos de Dakota Johnson y Olivia Colman, este imperdible relato de Netflix ofrece una historia de intriga y suspenso, que ponen en el centro de la escena a una madre que observa a otra más joven con su hija en la playa, pero esto le trae recuerdos aterradores de su pasado.

Dirigida por Maggie Gyllenhaal y nominada a los Premios Oscar, Globo de Oro en distintos rubros, la hija oscura es una película que reúne todo lo que una entrega de Netflix tiene que tener para mantener al usuario atrapado en la pantalla.