Árbol limonero: qué tipo de ramas se deben eliminar en la poda para obtener beneficios

Las ramas que crecen hacia adentro o se cruzan en el limonero también deben de ser eliminadas, ya que compiten por espacio y por luz dificultando el desarrollo de otras formaciones.

El roce constante de las ramas del árbol limonero puede dañar la corteza y crear heridas que facilitan la entrada de enfermedades al ejemplar. Además, las ramas débiles no hacen crecer frutos en el mismo.

poda, limonero El mejor momento para podar un limonero es a finales de invierno o principios de la primavera

En este mismo sentido, se recomienda eliminar las ramas que no produzcan frutos o que estén muy cargadas para favorecer una buena producción de limones de calidad en el árbol.

Beneficios de realizar una poda correcta en el árbol limonero