Árbol limonero: qué tipo de ramas se deben eliminar en la poda para obtener beneficios

Si bien el mejor momento para podar el árbol limonero es a finales de invierno o principios de la primavera, es fundamental saber cuál es la manera correcta de hacerlo para obtener beneficios.
limonero, poda
La poda del limonero es fundamental para mejorar el árbol
Qué tipo de ramas se deben eliminar en la poda del árbol limonero
Sin entrar en rodeos, se debe aclarar que las primeras ramas a eliminar en el limonero son las ramas secas, enfermas o dañadas que crecen hacia adentro. Estas ramas no aportan beneficios al árbol y pueden ser foco de enfermedades o plagas.