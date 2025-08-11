Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $880.000

Hoy en día Argentina tiene fabricantes que ofrecen modelos de Tiny House listos para habitar, con precios y configuraciones adaptadas a diferentes usos, desde casas de fin de semana hasta viviendas permanentes o emprendimientos turísticos. Estas soluciones habitacionales se publican en plataformas de venta como Mercado Libre.
Para reducir tiempos de obra -alrededor de dos meses- y bajar costos hay un proceso de prefabricación y posterior traslado al terreno, aunque también pueden montarse en construcciones o casas preexistentes con espacio para ello.
Existen varios sistemas para construir estas casas: “Se usan perfiles de acero en el sistema Steel Frame para armar la estructura. También pueden hacerse en Wood Frame con madera o con paneles SIP (Structural Insulated Panel) montados sobre estructura de madera. Son los tres sistemas más usados” explica Ignacio Boubee, titular de T1 Steel Frame junto con Pedro Ortiz en el sitio Ámbito.
Tiny house por dentro 3
Los interiores de una Tiny House suelen sorprender.
Los especialistas afirmaron que las casas que fabrican apuestan por una doble aislación termoacústica: “Por un lado, lana de vidrio o celulosa proyectada en el interior de los perfiles de acero, y por otro, aislación externa con EPS (Poliestireno Expandido) de alta densidad por debajo del revestimiento exterior. Son casas sustentables por su bajo consumo de energía para mantener la temperatura”, detalló Boubee.
Desde el sitio Mini Casas Argentina explicaron que trabajan con un sistema de construcción en seco totalmente personalizado: “Utilizamos pilotes de cemento, base de madera tratada, fenólicos y paneles SIP termoacústicos. El diseño se ajusta desde cero a lo que necesita el cliente, con aislamiento eficiente para confort y ahorro energético”, un poco mejor que una casa contenedor.
¿Cómo es una Tiny House?
Las dimensiones son una de las claves de las Tiny House. Generalmente parten de 20 a 50 o 60 m2. El concepto de Tiny House abarca esas medidas por ser transportables, lo que define el ancho y largo de cada módulo para su traslado en rutas.
El modelo que más vende la emrpesa Mini Casas es el que tiene 36 m2, un dormitorio, baño completo y living con cocina integrada. Además fabrican unidades de 48 m2 con dos dormitorios y monoambientes de 25 m2.
Las Tiny House tienen usos variados, pueden instalarse como ampliaciones, viviendas permanentes, áreas de trabajo, salas acústicas para instrumentos musicales o depósitos.
Tiny House: terminaciones y materiales de revestimiento
En exteriores existen opciones como:
- Chapa.
- Siding cementicio.
- Madera o placas de EPS pintadas.
El interior combina diseño y funcionalidad.
- Las Tiny House se entregan equipadas, con instalaciones completas y opciones sustentables.
- Se utiliza chapa de zinc en colores como blanco o negro para el exterior, mientras que el interior está terminado en madera de pino tratada.
- Otros interiores tienen durlock, pintura, pisos flotantes, zócalos e iluminación LED.