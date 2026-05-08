Construyen una estatua de San La Muerte en un pueblo santiagueño y hay polémica

San La Muerte Santiago del Estero estatua La polémica estatua de San La Muerte en Santiago del Estero.

El sitio santiagueño Nuevo Diario Web da cuenta de que la construcción está vinculada a Daniel Quintero, conocido por vecinos del pueblo como "sanador". Este hombre dijo al mencionado medio que en ese lugar no se sacrifican animales ni se hacen rituales. “Este lugar es algo espiritual, porque yo voy mucho a Corrientes. Hace 38 años que soy devoto del Gauchito Gil y de San La Muerte. Esto es porque el santo curó a mi sobrino, de ahí seguí un camino de espiritualidad y de devoción" explicó.

Justamente la imagen gigante de San La Muerte está a un costado de una capilla para venerar al Gauchito Gil. Quintero profundizó su explicación: "En este lugar no se matan animales, no se trabaja con sangre, no se lastiman gallinas, chanchos, corderos, ni cabritos. El que es fiel del Gauchito, viene y le prende una vela. El que es fiel de San La Muerte, viene y le prende la vela. El que es fiel de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la Virgen del Valle, de San Expedito o de Mama Antula, viene y le prende una vela, cada uno con su fe”.

En tanto, el artista plástico responsable de la estatua, Miguel Ángel Nazar, detalló que la obra tiene 13 metros de altura, de cemento. Además cuenta con una estructura firme que muestra la imagen de San La Muerte con forma de esqueleto y guadaña que sobresale por su altura.

Para sumar a la polémica, la estatua cuenta con un llamativo sistema de iluminación en los ojos que resalta durante la noche. Tanto Nazar como Quintero, aseguraron que la construcción de la imagen finalizaría entre este viernes 8 y sábado 9 de mayo.

¿Qué es San La Muerte?

San La Muerte es lo que se denomina un "santo profano" o "santo popular". Si bien es venerado por miles de personas, no es reconocido por la Iglesia Católica, que lo considera como una superstición.

Las raíces de San La Muerte son jesuítico-guaraníes. Se cree que el culto nació en el siglo XVIII en las misiones jesuíticas de la zona de Corrientes y Paraguay. Cuando los jesuitas fueron expulsados, las comunidades locales fusionaron elementos del catolicismo (la idea de los santos e intercesores) con creencias ancestrales y la imaginería de la muerte que veían en las danzas macabras y el arte sacro europeo.

A diferencia de la Santa Muerte mexicana (que suele ser una figura femenina con túnicas de colores), San La Muerte en Argentina es representado como un esqueleto masculino, generalmente sentado, con una guadaña en la mano. A veces se lo ve en cuclillas o con la cabeza apoyada en la mano (el "Señor de la Paciencia"), simbolizando la espera del momento final.

Más allá de su imagen lúgubre, para sus fieles no representa el mal, sino una justicia última que "no distingue clases sociales". Se lo considera un protector "pesado" y se le pide por:

Salud y causas imposibles: muchos recurren a él cuando sienten que la medicina oficial o los santos tradicionales no les dan respuesta.

muchos recurren a él cuando sienten que la medicina oficial o los santos tradicionales no les dan respuesta. Protección contra daños: se cree que cuida a quienes están en situaciones de riesgo (policías, delincuentes, trabajadores de zonas peligrosas).

se cree que cuida a quienes están en situaciones de riesgo (policías, delincuentes, trabajadores de zonas peligrosas). Justicia o venganza: a diferencia de los santos canónicos, a San La Muerte se le puede pedir que "devuelva el daño" recibido o que proteja en conflictos legales.

San La Muerte: culto y las ofrendas

El culto a San La Muerte está basado en el intercambio o promesa. El fiel le ofrece algo (generalmente whisky, puros, velas rojas o negras, claveles o dulces) a cambio de un favor.

Se lo celebra principalmente el 15 de agosto y el 20 de agosto. su imagen suele estar en casas particulares o pequeños santuarios a la vera de la ruta, lejos de las iglesias oficiales. Pero en este caso -si bien es un sitio privado- las dimensiones de la estatua sacan de lo común el culto a San La Muerte.

En ese contexto, la enorme estatua instalada sobre la Ruta 1 de Santiago del Estero fue interpretada como algo más que una figura decorativa o un altar privado. Desde una mirada antropológica, se destacó que toda construcción de grandes dimensiones en el espacio público implica un mensaje simbólico y una ocupación territorial que modifica el paisaje y genera adhesiones, rechazos y temores.