Economía América Latina

El país de América Latina que dará un salto y se convertirá en potencia mundial: un oasis para inversores gracias a un petróleo un 30% más alto

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil se mantendrá como la mayor economía de América Latina y podría ascender dentro del ranking del mundo de PIB nominal en los próximos años, llegando a ubicarse en torno al octavo lugar global hacia 2026–2028, dependiendo del comportamiento de otras economías como India, China y Estados Unidos.

El país ya representa una parte significativa de la economía regional y concentra junto con México más de la mitad del PIB de América Latina. A nivel global, su peso económico lo mantiene dentro del grupo de las principales economías del mundo, con un PIB cercano a los 2 billones de dólares en los últimos registros.

Brasil economía

El petróleo en Brasil: motor clave, pero no suficiente para ser potencia mundial

El petróleo no es el destino de Brasil, pero sí una de sus palancas más fuertes. El país produce alrededor de 3,4 millones de barriles diarios y es el mayor productor de América Latina, según la ANP y la EIA. Más del 70% proviene del pre-sal, una de las reservas offshore más importantes del mundo.

Este recurso impulsa exportaciones récord y fortalece a Petrobras, que concentra gran parte de la producción. Sin embargo, el FMI aclara que el crecimiento brasileño seguirá cercano al 2% anual, estable pero moderado. El petróleo suma fuerza, pero no transforma por sí solo la estructura económica.

Un dato clave que refuerza lo anterior es que Brasil ya es uno de los principales exportadores netos de petróleo del mundo: en 2024 exportó en promedio alrededor de 1,7 a 2 millones de barriles diarios, según la Energy Information Administration (EIA) y la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP).

Sumado a esto Brasil se consolida como el principal receptor de inversión extranjera en América Latina, con cerca de US$71.000 millones en 2024 según el Banco Central de Brasil, lo que representa alrededor del 3,2% de su PIB. El stock de inversión extranjera alcanza casi el 46% del PIB, reflejando una fuerte presencia de capital global. Gran parte de este flujo se concentra en energía y petróleo, impulsado por el pre-sal, que aporta más del 50% de la producción nacional.