Panama (1)

El país de América Latina que apuesta por la construcción de un nuevo corredor energético interoceánico de 76 kilómetros que revolucionarán la región

El proyecto se desarrolla en Panamá, un país que ya ocupa un lugar privilegiado en el comercio mundial gracias al Canal de Panamá. Se proyecta la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, acompañado de dos terminales marítimas: una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Esta infraestructura tendrá la capacidad de transportar hasta 2.5 millones de barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP), sin necesidad de utilizar esclusas y, por tanto, sin emplear agua del Canal.

La idea central es crear un sistema que conecte el océano Atlántico con el Pacífico a través de un corredor especializado, capaz de trasladar productos energéticos como gas natural licuado y otros derivados sin depender exclusivamente del tránsito marítimo tradicional. Este tipo de infraestructura no solo aliviaría la presión sobre el canal, sino que también permitiría diversificar las rutas de exportación e importación energética en la región.

Panama

¿Cuál es el objetivo de esta construcción?

Los objetivos de esta construcción son:

Mejorar el rendimiento del Canal y reducir los tiempos de espera de los buques, garantizando su confiabilidad y competitividad a largo plazo.

Fortalecer la competitividad del país

Responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

Más allá de lo técnico, el proyecto refleja una estrategia más profunda, la de convertir a país este país de América Latina en un nodo energético global. En lugar de ser únicamente un punto de paso para mercancías, la apuesta es transformarse en un puente activo del comercio energético internacional, conectando mercados de Asia, América y otras regiones.

Se prevé una inversión superior a B/. 4,000 millones. Durante su etapa de construcción, esta iniciativa generará anualmente más de 6,500 puestos de trabajo, cifra que se estima superará los 9,500 empleos durante su fase de operación.

Sin embargo, como ocurre con este tipo de megaproyectos, el camino no es sencillo. Requiere inversiones elevadas, acuerdos internacionales complejos y una planificación que contemple tanto el impacto económico como el ambiental. Además, la transición energética global agrega otra capa de exigencia, ya que las infraestructuras deben adaptarse a estándares más sostenibles y a un mercado en constante cambio.