Un hombre logró viajar gratis en avión de por vida comprando postres de chocolate

En la promoción se leía: "Puedes ganar 500 millas (800 kilómetros) por cada 10 códigos de productos universales (códigos de barras) de Healthy Choice. Los productos deben enviarse a la compañía antes del 31 de diciembre".

código de barra El hombre compró 12.150 porciones individuales del postre de chocolate para canjear el código de barra y obtener millas para volar.

David era una persona muy detallista, así que leyó cada letra casi ilegible de la promoción y se le encendió una luz roja en la cabeza. Aquellas personas que canjearan la oferta en el primer mes de la promoción acumularían el doble de millas, lo que significa que una persona podría recibir 1.000 millas (1.600 kilómetros) en vuelos por la compra de tan solo 10 códigos de sus productos.

El hombre compró miles de postres de chocolate

El hombre buscó el producto más económico de Healty Choice, y encontró una sopa de 90 centavos cada una, así que llenó el carrito, las pagó y se dirigió a un almacén que vendía al por mayor. Allí solía acudir a fin de mes cuando había que ahorrar algo de dinero, pero esta vez concurrió para arrasar con los postres de chocolate de Healthy Choice, que costaban solo 25 centavos de unidad.

Con ayuda de su mujer durante varias idas y venidas, el hombre compró los postres de todos los almacenes. Phillips acabó invirtiendo 3 mil dólares para comprar 12.150 porciones individuales del postre. Al cambio, y si lo que decía la promoción era cierto, estaba comprando más de 150 mil dólares en billetes de avión.

Logística

El hombre tuvo la idea de acercarse a bancos de alimentos y al Ejército de Salvación local con una oferta: si le daban un grupo de voluntarios para quitar todos los códigos de barras, él les donaría el postre.

Ahora que tenía los códigos de barras tenía que enviarlos por correo antes de que se venciera la fecha límite. En cualquier caso, una vez enviados los códigos solo quedaba esperar y contener el aliento para que la compañía le otorgue los cupones para obtener millas.

avion en pista Gracias a su dedicación, el hombre consiguió voletos de avión para toda su vida, o al menos para gran parte de su vida. Imagen: Magnific.

Al tiempo, comenzaron a llegar paquetes de Healthy Choice a la casa de la familia. En total, contenían 2.506 certificados para la obtención de las 500 millas. La cifra total que consiguió fue de 1.253.000 millas. Es decir, viajar en avión toda una vida de forma gratuita.

Fuente: Gizmodo.