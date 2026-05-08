Un hombre logró viajar gratis en avión de por vida comprando postres de chocolate

David Phillips llevaba una vida aparentemente normal, hasta que se le ocurrió una idea brillante que lo cambió todo. En la actualidad el hombre puede viajar en avión a cualquier lugar del planeta totalmente gratis. A continuación, te contamos la historia del ingeniero estadounidense.
Phillips nació en 1964 y se convirtió en ingeniero en la UC Davis, pero el hecho que cambió su vida sucedió en 1999. Al parecer, un día su mujer le había pedido varios recados, entre ellos ir a comprar al supermercado.
La promoción que le cambió la vida
El hombre acudió al establecimiento local más cercano de su barrio. Al llegar, comenzó a cargar sus compras en un carrito y cuando llegó al pasillo de los productos congelados, algo le llamó poderosamente la atención: una promoción de un postre de la casa Healthy Choice.
En la promoción se leía: "Puedes ganar 500 millas (800 kilómetros) por cada 10 códigos de productos universales (códigos de barras) de Healthy Choice. Los productos deben enviarse a la compañía antes del 31 de diciembre".
David era una persona muy detallista, así que leyó cada letra casi ilegible de la promoción y se le encendió una luz roja en la cabeza. Aquellas personas que canjearan la oferta en el primer mes de la promoción acumularían el doble de millas, lo que significa que una persona podría recibir 1.000 millas (1.600 kilómetros) en vuelos por la compra de tan solo 10 códigos de sus productos.
El hombre compró miles de postres de chocolate
El hombre buscó el producto más económico de Healty Choice, y encontró una sopa de 90 centavos cada una, así que llenó el carrito, las pagó y se dirigió a un almacén que vendía al por mayor. Allí solía acudir a fin de mes cuando había que ahorrar algo de dinero, pero esta vez concurrió para arrasar con los postres de chocolate de Healthy Choice, que costaban solo 25 centavos de unidad.
Con ayuda de su mujer durante varias idas y venidas, el hombre compró los postres de todos los almacenes. Phillips acabó invirtiendo 3 mil dólares para comprar 12.150 porciones individuales del postre. Al cambio, y si lo que decía la promoción era cierto, estaba comprando más de 150 mil dólares en billetes de avión.
Logística
El hombre tuvo la idea de acercarse a bancos de alimentos y al Ejército de Salvación local con una oferta: si le daban un grupo de voluntarios para quitar todos los códigos de barras, él les donaría el postre.
Ahora que tenía los códigos de barras tenía que enviarlos por correo antes de que se venciera la fecha límite. En cualquier caso, una vez enviados los códigos solo quedaba esperar y contener el aliento para que la compañía le otorgue los cupones para obtener millas.
Al tiempo, comenzaron a llegar paquetes de Healthy Choice a la casa de la familia. En total, contenían 2.506 certificados para la obtención de las 500 millas. La cifra total que consiguió fue de 1.253.000 millas. Es decir, viajar en avión toda una vida de forma gratuita.
Fuente: Gizmodo.