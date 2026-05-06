Estaba desaparecido tras una tormenta y lo encontraron adentro de un cocodrilo

Un descubrimiento inesperado

Durante horas, brigadas de rescate, drones y helicópteros rastrearon la ribera del río con la esperanza de encontrar al hombre con vida. La camioneta fue localizada vacía, lo que encendió las alarmas.

El giro dramático ocurrió cuando un equipo de búsqueda aérea divisó a un ejemplar de cocodrilo del Nilo con un bulto sospechoso en su abdomen.

Ante las sospechas de lo peor, las autoridades decidieron intervenir y, tras abatir al animal y abrir su estómago, se confirmó la peor: la presencia de restos humanos que coincidían con la descripción de empresario.

En las redes sociales circuló la impactante fotografía de un helicóptero trasladando al enorme cocodrilo colgado de una cuerda, mientras un agente custodiaba el cuerpo del reptil en el aire.

cocodrilo, muerte El cocodrilo tuvo que ser abatido para confirmar las sospechas.

Como no puede ser de otra forma, el caso recorrió todos os portales del mundo y se robó las miradas de todos en las distintas redes sociales. Solo bastará confirmar el resultado para dar cuenta de que sí se trata de Gabriel Batista.

El río Komati es conocido por la presencia de grandes cocodrilos, y las autoridades advirtieron sobre el peligro de intentar cruzar puentes o zonas inundadas.

La palabra del policía que mató al cocodrilo

Johan Potgieter, el policía sudafricano que se atrevió a descender con una soga desde un helicóptero para capturar un cocodrilo en un río infestado de esos reptiles, contó en una entrevista su temeraria acción para recuperar los restos del empresario desparecido.

“Este ejemplar, de gran tamaño, no se movía bajo el sol y mostraba signos típicos de haber comido recientemente, ya que tenía el estómago enormemente lleno y se mantenía fuera del agua cercana. No hizo ningún esfuerzo por moverse a pesar del ruido de los drones o de nuestro helicóptero", describió.