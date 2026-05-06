Accidente en las alturas: quién era el trabajador que arreglaba una antena y murió al caer desde 30 metros

Accidente y tragedia: quién era el trabajador

Vecinos que presenciaron el dramático accidente relataron que el hombre se encontraba en la parte más alta de la torre. Por razones que aún se intentan establecer, el arnés de seguridad se habría desprendido o cortado, provocando la caída libre del operario. El cuerpo impactó en el patio de una vivienda colindante ante la mirada atónita de los residentes del barrio.

"Parecía que estaba llegando a lo más alto cuando se soltó. Hizo un rebote en el suelo y falleció en el momento" comentó compungido un vecino de la cuadra a medios locales tras la tragedia.

A los pocos minutos, arribó al lugar una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de Rosario, pero el personal médico solo pudo constatar que el trabajador ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los traumatismos sufridos por el impacto.

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Investigación en curso por el accidente

Efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el sitio realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Los otros dos operarios que acompañaban a la víctima resultaron ilesos, aunque debieron recibir asistencia por el estado de shock tras presenciar la muerte de su compañero.

La justicia de Rosario ha iniciado una investigación por la tragedia, para corroborar si la empresa contratista contaba con los seguros correspondientes y si los elementos de protección personal se encontraban en condiciones óptimas para realizar tareas de riesgo en altura.