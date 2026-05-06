La trágica y absurda muerte de la nieta de un ex Presidente: un accidente escolar que conmociona al país

La joven estaba en el horario del recreo. Llevaba las manos ocupadas y al llegar a una puerta cerrada de vidrio, decidió abrirla con un leve golpe de cadera.

Colegio Jesús María Buenos Aires Colegio Jesús María de Buenos Aires, donde ocurrió el trágico hecho.

El cristal se rompió y cayó como una guillotina sobre el muslo de Amparo, seccionando la arteria femoral. Rodeada de docentes y compañeros que no sabían bien qué hacer para ayudarla, la nieta de Alfonsín falleció desangrada en cuestión de minutos. Los restos de la joven fueron inhumados en la localidad bonaerense de Chascomús.

Este caso generó conmoción en todo el país, e incluso habilitó muchos debates sobre seguridad escolar. En uno de ellos, se puso en cuestión la formación del personal docente para atender emergencias, y hasta el contenido de los botiquines.

Por otro lado, se puso sobre la mesa la presencia de puertas de vidrio en centros educativos. De hecho, dos años antes la ciudad de Buenos Aires había sancionado una ley que prohibía que las puertas de instituciones educativas tuvieran cristales no templados (se fragmentan sin generar bordes cortantes). Sin embargo, la norma aplicaba solo a inmuebles nuevos y no incluía edificios como el del Colegio Jesús María, construido en 1927.

Embed - Trágica muerte de la nieta de Raul Alfonsin - DiFilm (2004)

En Mendoza, muchas ventanas están encintadas, y esto también sirve para evitar que los vidrios se rompan en caso de un sismo.

El caso de Amparo Alfonsín no fue el único de este tipo en el país. En 2023, una menor de la misma edad murió de forma idéntica en un colegio de Gualeguaychú.