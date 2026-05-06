Cuando Joaquín Salinas, un adolescente mendocino de 14 años tenía 9, sufrió un accidente que puede tener cualquier niño en bicicleta: se cayó, se golpeó el mentón y esto provocó que terminara en la acequia. El destino hizo el resto: Joaquín estuvo un momento sin oxígeno y esto afectó a su cerebro. Actualmente, es discapacitado, se encuentra en vida vegetativa y depende de una serie de medicamentos para vivir.
Un adolescente lleva 6 años en estado vegetativo y necesita de la solidaridad de los mendocinos
Se trata de Joaquín Salinas, de 14 años, quien quedó discapacitado por un accidente en bicicleta. La familia realiza una campaña para acceder a la medicación
Su mamá, Analía Ascheri, dialogó con Canal 7 y explicó qué realizan una campaña solidaria para conseguir los fármacos que su hijo necesita para vivir.
Qué remedios necesita el chico mendocino
Joaquín precisa una serie de medicamentos y alimentos especiales para tener la mejor calidad de vida posible.
El tratamiento de Joaquín consiste en 4 medicaciones básicas: carbamazepina y ácido valproico para las convulsiones, baclofeno para la rigidez muscular y omeoprazol (se trata de un protector gástrico).
Además, utiliza alimentos medicamentosos. Todo esto a la familia le resulta muy costoso que no pueden pagar, pero los tratamientos de este tipo no se pueden cortar, por lo tanto, comenzaron una campaña solidaria.
Campaña solidaria para cubrir la medicación
En este sentido, la madre apeló a la solidaridad de los mendocinos. Cualquier persona que pueda y quiera aportar para que Joaquín tenga sus alimentos y medicación, lo puede hacer a través del siguiente alias: DAS07.MP (el nombre que debe aparecer es Darío Ramón Salinas).