Un adolescente lleva 6 años en estado vegetativo y necesita de la solidaridad de los mendocinos

El tratamiento de Joaquín consiste en 4 medicaciones básicas: carbamazepina y ácido valproico para las convulsiones, baclofeno para la rigidez muscular y omeoprazol (se trata de un protector gástrico).

Además, utiliza alimentos medicamentosos. Todo esto a la familia le resulta muy costoso que no pueden pagar, pero los tratamientos de este tipo no se pueden cortar, por lo tanto, comenzaron una campaña solidaria.

Campaña solidaria para cubrir la medicación

En este sentido, la madre apeló a la solidaridad de los mendocinos. Cualquier persona que pueda y quiera aportar para que Joaquín tenga sus alimentos y medicación, lo puede hacer a través del siguiente alias: DAS07.MP (el nombre que debe aparecer es Darío Ramón Salinas).