La nota que cambió una vida: Diario UNO fue el puente para que Máximo tenga finalmente su habitación

La historia que conmovió a Mendoza y tuvo un final inesperado: una habitación

La historia que había conmovido a los lectores relataba cómo aquel 14 de julio de 2020, en plena pandemia, Sabrina llevó a Máximo al complejo hotelero donde trabajaba porque no tenía con quién dejarlo. En un momento de descuido, el niño cayó a la pileta. Cuando lo encontró, estaba flotando, inconsciente. En el Hospital Notti lograron reanimarlo, pero el daño neurológico fue irreversible. Desde entonces, Máximo no habla ni camina. Sabrina lo extraña tal como era: un niño activo, risueño, fanático de River y de la música.

La publicación no solo visibilizó esa tragedia, sino que dejó al descubierto la necesidad urgente de mejorar las condiciones de la vivienda. Apenas la nota se difundió, Martín Lazarini, director de Vivienda de la Municipalidad de San Martín, llegó a la casa junto a la trabajadora social Florencia Terranova. La historia había conmovido también a las autoridades.

ampliacion casa maximo La nueva habitación de Máximo. Foto: gentileza

“Fuimos a comentarle la solución que queríamos llevarle para cambiarle la vida a su hijo un poco, ya que también observamos que dormía en el comedor y tenía muy poco espacio”, explicó el funcionario en su momento. El caso llegó también al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que decidió priorizar a la familia a través del programa Mejoro Mi Casa. Gracias a un remanente de fondos, se autorizó la construcción de un tercer dormitorio.

La asistencia incluía un subsidio que cubriría hasta el 75% de la obra, mientras que el resto se financiaría con un crédito blando de largo plazo. Sabrina fue citada para presentar documentación y regularizar su situación habitacional, un paso indispensable para avanzar.

La ampliación de la casa de Máximo y una alegría para la familia

La noticia de la ampliación generó un gran alivio en la familia. “Vino a casa gente del municipio para comunicarme que le harán la habitación a Maxi. Estoy feliz. Es increíble y todo gracias a la nota”, había dicho Sabrina entonces, con la misma emoción que sostiene hasta hoy.

La nota de Diario UNO incluso tuvo otros efectos inesperados. Un abogado y su esposa se acercaron para donar artículos esenciales y ofrecer ayuda legal con el objetivo de gestionar la internación de Lisandro, el hijo mayor de Sabrina. “Me prometió interceder y gestionar con la obra social, y esa fue otra gran noticia”, celebró.

La habitación para Máximo ya es una realidad: un espacio digno, cómodo, seguro, pensado para su movilidad y sus necesidades especiales. Un espacio que Sabrina anheló durante años y que parecía inalcanzable hasta que su historia encontró un canal capaz de amplificarla.

El caso de Máximo demuestra, una vez más, que cuando el periodismo pone luz donde no la hay, se vuelve un puente entre la necesidad y la solución. Un puente real, concreto, que en este caso se tradujo en ladrillos, techo y esperanza.

Contacto de Sabrina, mamá de Máximo: 2634 80-8938