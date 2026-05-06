La historia del hombre que buscaba su mejor versión: fue al gimnasio y dejó la vida para levantar más de 50 kilos

La tragedia ocurrió en un gimnasio de Olinda, en Brasil. Un hombre se despertó y se fue al gimnasio como cualquier otro día, sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Mientras hacia un famoso ejercicio llamado press de banca fue protagonista de un accidente fatal. Ronald Montenegro era su nombre y creyó que levantar 30 kilogramos por lado más 15kilos de la barra era buena idea.

Instantáneamente, no resistió las lesiones tras desplomarse bajo el peso que levantaba y pese a la ayuda de otros hombres e intentar auxiliarlo y que fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA), llegó en paro cardiorrespiratorio, no pudo ser estabilizado y murió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1996671055860228573&partner=&hide_thread=false "Tragedia en el gym"



Porque un brasilleño de 55 años murió tras un fatal accidente en un gimnasio: una barra de pesas se le cayó encima y lo golpeó en el pecho durante un ejercicio. pic.twitter.com/KbrDJjpvSS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 4, 2025 La muerte del hombre quedó registrada en un video.

El momento trágico quedó registrado en las cámaras de seguridad del gimnasio donde todos pudieron identificar a Montenegro, hombre conocido por participar en la cultura local. Este era una figura clave en la preservación de muñecos gigantes del histórico carnaval de Olinda, ya que mantenía viva esa tradición cultural.

Finalmente, las autoridades brasileñas abrieron una investigación para conocer si en el gimnasio se cumplieron los protocolos exclusivos de seguridad o si hubo alguna negligencia que haya llevada al accidente final del hombre que dejó la vida en un ejercicio.