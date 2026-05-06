La historia del hombre que buscaba su mejor versión: fue al gimnasio y dejó la vida para levantar más de 50 kilos

Un hombre de 42 años, personaje conocido de la cultura se hizo viral al ir al gimnasio. Lo que creyó ser un día normal de entrenamiento terminó siendo en un fatal accidente en el que dejó la vida por un ejercicio.
Muchas son las personas que van al gimnasio y dejan la vida en cada entrenamiento. Comen bien, se cuidan y a la hora de entrenar dan lo mejor de sí mismos. Si bien la mayoría sabe qué tipo de ejercicio puede realizar o con qué cuidados, no siempre se tienen en cuenta algunos riesgos. Tal como le pasó a este hombre.
El hombre que dejó la vida en el gimnasio después de levantar más de 50 kilos en su entrenamiento
La tragedia ocurrió en un gimnasio de Olinda, en Brasil. Un hombre se despertó y se fue al gimnasio como cualquier otro día, sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Mientras hacia un famoso ejercicio llamado press de banca fue protagonista de un accidente fatal. Ronald Montenegro era su nombre y creyó que levantar 30 kilogramos por lado más 15kilos de la barra era buena idea.
Instantáneamente, no resistió las lesiones tras desplomarse bajo el peso que levantaba y pese a la ayuda de otros hombres e intentar auxiliarlo y que fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA), llegó en paro cardiorrespiratorio, no pudo ser estabilizado y murió.
El momento trágico quedó registrado en las cámaras de seguridad del gimnasio donde todos pudieron identificar a Montenegro, hombre conocido por participar en la cultura local. Este era una figura clave en la preservación de muñecos gigantes del histórico carnaval de Olinda, ya que mantenía viva esa tradición cultural.
Finalmente, las autoridades brasileñas abrieron una investigación para conocer si en el gimnasio se cumplieron los protocolos exclusivos de seguridad o si hubo alguna negligencia que haya llevada al accidente final del hombre que dejó la vida en un ejercicio.