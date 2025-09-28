Cuatro buenas razones para que no empieces el gimnasio en primavera

Bueno, acá te presento cuatro tendencias fitness que te van a demostrar que a veces, es mejor quedarse en la casa y entrenar a tu algoritmo que perder la cabeza como esta gente. Seguime para convencerte de no hacer nada.

Gym-Rave: una tendencia cardio de China que viene con trauma incluido

En China se inventaron unas clases de gimnasio que parecen más una rave que un entrenamiento.

Consiste en una clase de tortura, en la que un entrenador chino desquiciado, te grita, te “dispara” con unas armas de luces, pone una serie de ruidos musicales con los que te dan más ganas de huir que de quedarte en la bicicleta, y aparentemente, alguna sustancia te dan porque hay gente que pierde la cabeza. O literalmente, está a punto de que se le desenrosque del cuello y salga volando como el personaje de Tim Burton.

Y como corolario, te tira agua, no se sabe bien si para refrescarte o para que te despiertes del shock. Vos que fuiste a buscar endorfinas, te vas con estrés postraumático.

Embed - Fitness class in China Would you join this workout?

Sirenas y tritones que no pasan un psicotécnico

El “sirenismo” es, básicamente, entrenar para ser Ariel. Practicás apnea, te ponés una cola de plástico y te convencés de que tu lugar no es este mundo sino el Atlántico. Hermoso. El problema es que mientras vos estás practicando tu canto de sirena en la pileta, tu vecino está haciendo abdominales de verdad. Y cuando tratás de explicar que no llegaste al cumpleaños porque tenías “entrenamiento de sirena”, ahí entendés que tu salud mental también merece un flotador.

Ojo, que no solo podés entrenar para ser sirena, sino también “Tritón”, es decir, esto no es solo una fase de la luna en la que las mujeres se desquician: también lo hacen los varones, solo que le suman un tridente. Todo muy normal, adelante. Cuando te recibís te dan un carnet, puede ser que también te sirva para encarar un buen tratamiento psicológico.

Embed - Sirenismo

Kangoo Jump: mi tarjeta hace más ejercicio que yo

El "kangoo jump" es mi tercer argumento para que te des cuenta que mejor es quedarte en tu casa. En esta disciplina te venden la idea de rebotar como un canguro para quemar calorías. Necesitás unas botas especiales que cuestan lo mismo que un viaje a Australia. Entonces tenés que elegir: o las comprás y saltás hasta que se te salga un pulmón, o te vas a Oceanía a ver a un canguro de verdad hacer lo mismo, pero con más gracia. Igual, seamos honestas: lo más probable es que termines usando esas botas carísimas para colgar la ropa.

Embed - NAVARRA HOY: Kangoo jump, tendencia en los gimnasios

Strollering: fitness materno nivel insomnio

Esta es directamente un acto de crueldad. A alguien —claramente un varón sin hijos— se le ocurrió que las mamás recientes podían entrenar usando el cochecito del bebé. Se llama strollering, y la idea es que, mientras el bebé duerme, vos hacés sentadillas y flexiones empujando el carrito. El resultado: tu bebé feliz y vos destruida, soñando con una siesta de tres días. Porque, claro, ¿quién no querría hacer cardio cuando lleva semanas sin dormir?

Embed - Ejercicios que puedes hacer con el cochecito de tu bebé Un Nuevo Día Telemundo

Sigo entrenando el algoritmo

Así que después de revisar estas maravillas de la creatividad humana, me reafirmo en mi plan de vida: seguir los pasos que me mostró el invierno y entrenar solo a mi algoritmo. Lo alimento de abdominales imposibles, guardo rutinas en Instagram, y me convenzo de que, de alguna forma mágica, ya hice mi cuota de ejercicio por hoy y por lo que resta del año y quizás, de la vida.