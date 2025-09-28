Gimnasia y Esgrima empató con Chacarita y depende de sí mismo para llegar a la final por el primer ascenso

El Lobo no pudo asegurar el primer puesto de su zona, pero quedó primero con 60 puntos, Estudiantes de Caseros suma 58, Deportivo Morón 57 y Estudiantes de Río Cuarto suma 56 antes de jugar por la fecha 33. El que termine primero será rival de Deportivo Madryn en la definición del título y el ascenso.

En los primeros minutos se salvó el visitante tres veces seguidas y en dos de ellas fue Rigamonti quien se vistió de héroe para evitar la apertura del marcador.

Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo Gimnasia se puso en ventaja a través de Ferreyra.

¡EL LOBO MENDOCINO ABRE EL MARCADOR!

Ferreyra puso el 1-0 parcial para Gimnasia (M) ante Chacarita.

Pese al gol Gimnasia no la pasó bien ante el Funebrero y Rigamonti tuvo que trabajar mucho para conservar el cero en el arco blanquinegro.

En el segundo tiempo Broggi ajustó detalles, modificó el esquema y su equipo estuvo más cerca del segundo gol, aunque Rigamonti se mantuvo como la figura antes de que el juego se interrumpiera porque los hinchas locales, molestos con su equipo y el resultado, arrojaron botellas y algunos vasos al área mensana.

Estaba todo a favor de Gimnasia hasta que a los 25' llegó el empate de Chacarita a través de Costa, quien ingresó y fue de lo mejor del local.

¡CHACARITA LLEGA A LA IGUALDAD!

Costa marcó el 1-1 para El Funebrero ante Gimnasia (M).

El Lobo acusó el golpe y casi de inmediato llegó un notable tiro libre de Lencioni que se estrelló en el travesaño.

El cierre fue emotivo, Gimnasia fue a buscar el triunfo y tuvo chances, pero el dueño de casa no se resignó. De todas maneras el 1 a 1 no se modificó y el equipo dirigido por Ariel Broggi deberá buscar el pase a la final en su casa, ante Defensores de Belgrano.