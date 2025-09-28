Deportivo Maipú perdió con Colegiales, no pudo asegurar la clasificación y el final fue bochornoso

A una fecha del final Maipú no pudo sellar su lugar en el Octogonal, Rubens Sambueza terminó expulsado a los 46' del segundo tiempo y el final fue bochornoso, con hinchas que invadieron la cancha, se pelearon con los jugadores y también generaron peleas en las tribunas.

El Cruzado había sido mejor y generó las mejores situaciones de gol, pero no definió y en un descuido el rival marcó dos goles.

La primera chance de gol fue un cabezazo de Pío Bonacci que se fue desviado y el Tricolor respondió con Ocampo, pero el remate lo tapó Ignacio Pietrobono y evitó la caída del arco del Cruzado.

maipu colegiales 3 Maipú depende de sí mismo para jugar el Reducido. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Luego Tomás Silba se lo perdió para el local, en el minuto 31 Lucio Castillo marcó el primer gol para Colegiales y a los 38' apareció Zicarelli para extender el marcador.

El descuento de Maipú, con un golazo de Bonfigli, entusiasmó por igual al equipo y a los hinchas y la realidad es que en el segundo tiempo el equipo de Calle Vergara hizo todo lo que estuvo su alcance para revertir el resultado.

maipu colegiales 4 Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Con la igualdad le alcanzaba al equipo de Alexis Matteo, pero ahora deberá esperar una semana más ya que hasta el momento está en el octavo lugar con 45 puntos y todo se definirá en la última fecha porque justamente Colegiales llegó a 44 unidades y lo puede superar en el cierre del torneo.

En la última fecha el Deportivo Maipú visitará el próximo sábado 4 desde las 15.30 a Atlanta que es dirigido por Luis Garçía (ex DT de Maipú) y ya no tiene chances de jugar la final por el ascenso.

Por su parte, Colegiales jugará ante Deportivo Madryn que ya es el primer finalista de la Primera Nacional