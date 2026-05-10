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TORNEO FEDERAL A

Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentan por el Torneo Federal A en un choque de mendocinos

Atlético Club San Martín recibirá a FADEP este domingo desde las 16 por 8ª fecha. En el Albirrojo debutará Alejandro Abaurre como entrenador

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentarán este domingo en el Este,  por el Federal A en debut de Alejandro Abaurre, como entrenador del Albirrojo.

Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentarán este domingo en el Este,  por el Federal A en debut de Alejandro Abaurre, como entrenador del Albirrojo.

Este domingo, desde las 16 habrá un choque de equipos mendocinos. Se enfrentarán el Atlético Club San Martín y FADEP por la 8ª fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio Libertador General San Martín de la ciudad homónima, bajo el arbitraje del oriundo de Bahía Blanca, Fernando Omar Marcos.

Atlético San Martín equipo.
Atlético Club San Martín buscará volver a la victoria tras tres partidos sin victorias.

Atlético Club San Martín buscará volver a la victoria tras tres partidos sin victorias.

Alejandro Abaurre debuta como entrenador en el Atlético Club San Martín

En el Atlético Club San Martín Alejandro Abaurre tendrá su estreno como entrenador. Tras la salida de Christian Corrales, luego de la derrota de visitante ante Deportivo Rincón dejó de ser el DT. El Cachorro volvió a club del Este para conducirlo en su segunda etapa en la institución.

San martín 1-
Facundo Britos, volante del Atlético Club San Martín será uno de los jugadores titulares frente a FADEP.

Facundo Britos, volante del Atlético Club San Martín será uno de los jugadores titulares frente a FADEP.

Así llega Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín viene de perder por 1a 0 de visitante frente a Deportivo Rincón. El Albirrojo lleva tres partidos sin ganar, con un empate y suma 6 unidades. Está 8vo y ocupa el penúltimo puesto con un triunfo, tres empates y dos derrotas.

Concentrados San Martín Fadep.

El último partido que ganó el Chacarero fue de local ante Atenas de Río Cuarto por la 3ra fecha. Tras este encuentro perdió con Huracán Las Heras de visitante, empató con Costa Brava de local, y viene de caer frente a Deportivo Rincón en Neuquén.

FADEP equipo
FADEP viene de ganarle a Atenas de Río Cuarto de local y sostendrá su primer choque en el Federal A con otro equipo mendocino.

FADEP viene de ganarle a Atenas de Río Cuarto de local y sostendrá su primer choque en el Federal A con otro equipo mendocino.

Así llega FADEP

FADEP, viene de golear 4 a 0 a Atenas de Río Cuarto de local. Fue su primera victoria en el torneo. El equipo dirigido por Diego Pozo marcha último con 5 puntos, acumulando 1 triunfo, 2 empates, y 3 derrotas.

Fadep uno--
Gonzalo Klusener, delantero de FADEP es una de las figuras del equipo orientado por Diego Pozo.

Gonzalo Klusener, delantero de FADEP es una de las figuras del equipo orientado por Diego Pozo.

El conjunto de la localidad de Russell, Maipú, buscará lograr su segunda victoria seguida para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Ficha del partido y probables formaciones

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Lucas Mas, Nahuel Bernabé; Enzo Tejada, Facundo Britos, Emanuel Décimo o Juan José Almeida; Ricardo Heresperguer; Ricardo Dichara y Juan Mazzolo. DT: Abaurre.

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estadio: Atlético Club San Martín

Árbitro: Fernando Omar Marcos

Hora: 16

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