Las mejores fotos de Independiente Rivadavia vs. Unión en el Gargantini

A pesar de las bajas temperatura por la ola polar, los fanáticos leprosos dijeron presente en su cancha.

El gran momento del Azul del Parque lo amerita. El club del Parque está en el mejor momento de su historia y sus hinchas lo saben.

hinchas-independiente-rivadavia2 Los hinchas de la Lepra llenaron el Gargantini. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo que dirige Alfredo Berti es sensación en el fútbol argentino y se destaca en la Copa Libertadores de América, donde logró una histórica clasificación a los octavos de final, postergando a un histórico como el Fluminense de Brasil. Además lidera su grupo en el certamen continental.

Además el Azul lidera en la tabla Anual de la Liga Profesional. Todo un logro.

Las mejores postales de los hinchas de Independiente Rivadavia:

hinchas-independiente-rivadavia9 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

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