Las mejores fotos de Independiente Rivadavia vs. Unión en el Gargantini

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon este sábado el estadio Bautista Gargantini en el partido ante Unión de Santa Fe por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Los hinchas de Independiente Rivadavia llenaron el estadio Bautista Gargantini en el partido ante Unión de Santa Fe por los playoffs
Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon este sábado el estadio Bautista Gargantini en el partido ante Unión de Santa Fe por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La hinchada de la Lepra, que es una de las más populares de Mendoza, estuvo en la Catedral como lo hace partido a partido para apoyar al equipo que tantas alegrías le dio en este 2026 y que además consiguió la Copa Argentina en el 2025.
A pesar de las bajas temperatura por la ola polar, los fanáticos leprosos dijeron presente en su cancha.
El gran momento del Azul del Parque lo amerita. El club del Parque está en el mejor momento de su historia y sus hinchas lo saben.
El equipo que dirige Alfredo Berti es sensación en el fútbol argentino y se destaca en la Copa Libertadores de América, donde logró una histórica clasificación a los octavos de final, postergando a un histórico como el Fluminense de Brasil. Además lidera su grupo en el certamen continental.
Además el Azul lidera en la tabla Anual de la Liga Profesional. Todo un logro.