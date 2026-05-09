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Después de 35 años Deportivo Maipú marcó cinco goles en la segunda categoría del fútbol argentino

Deportivo Maipú logró una goleada histórica ante Temperley. Desde 1991 que no convertía 5 goles en la Primera Nacional y es la primera vez que lo hace de visitante

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú logró una goleada histórica ante Temperley.

Deportivo Maipú logró una goleada histórica ante Temperley.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Deportivo Maipú goleó por 5 a 0 a Temperley este sábado, por la fecha 13 del Torneo de la Primera Nacional. El Cruzado logró un triunfo histórico de visitante. Es la primera vez que marca cinco goles fuera de casa y hace 35 años que no convertía esa cantidad de tantos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Mariano Echeverría- Deportivo Maipú.
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Mariano Echeverría lleva una buena racha al frente del Cruzado.

Cuándo fue la última vez que el Deportivo Maipú ganó por 5 a 0

Deportivo Maipú ya había marcado cinco goles. La última vez fue de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero el 16 de abril de 1991, cuando se impuso por 5 a 0 en calle Vergara. Los goles los marcaron Juan Vera (2), Juan Sánchez (2) y Daniel Gauto. El equipo era dirigido por José Ramos Delgado.

En el Federal B Maipú le hizo cinco a Trinidad de San Juan

En su historial en el Nacional B el Cruzado les ganó de local por 5 a 1 a Ferro de General Pico, a Chacarita, Belgrano y Tigre.

Mientras que por el Torneo Argentino B en el 2006 se impuso por 5 a 3 a Trinidad de San Juan de local. Los goles del equipo dirigido por Carlos Sperdutti los marcaron Emanuel Reinoso en tres ocasiones, Víctor Soto y Adrián Benito.

La racha tremenda de Mariano Echeverría como entrenador del Deportivo Maipú

Desde que Mariano Echeverría asumió como DT el Deportivo Maipú no perdió, sumó 11 de los 15 puntos que disputó, salió de los puestos de descenso y se acercó a la zona de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El Cruzado con esta goleada ante Temperley quedó con 15 puntos a un punto del rival que enfrentó que está ocupando el octavo puesto, el último equipo que está clasificando al Reducido.

Desde octubre del año pasado que el Cruzado no ganaba de visitante

Deportivo Maipú logró su primera victoria de visitante y no ganaba fuera de calle Vergara desde el 4 de octubre del año pasado. Ese día superó 3 a 0 a Atlanta, por la fecha 34 y última de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y se clasificó al torneo Reducido.

Pío Bonacci marcó el primer gol del Deportivo Maipú, a los 31' Juan Cruz Arno puso el segundo y a los 36' Franco Saccone anotó el tercero. El equipo era dirigido por Alexis Matteo.

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