Después de 35 años Deportivo Maipú marcó cinco goles en la segunda categoría del fútbol argentino

En el Federal B Maipú le hizo cinco a Trinidad de San Juan

En su historial en el Nacional B el Cruzado les ganó de local por 5 a 1 a Ferro de General Pico, a Chacarita, Belgrano y Tigre.

Mientras que por el Torneo Argentino B en el 2006 se impuso por 5 a 3 a Trinidad de San Juan de local. Los goles del equipo dirigido por Carlos Sperdutti los marcaron Emanuel Reinoso en tres ocasiones, Víctor Soto y Adrián Benito.

La racha tremenda de Mariano Echeverría como entrenador del Deportivo Maipú

Desde que Mariano Echeverría asumió como DT el Deportivo Maipú no perdió, sumó 11 de los 15 puntos que disputó, salió de los puestos de descenso y se acercó a la zona de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El Cruzado con esta goleada ante Temperley quedó con 15 puntos a un punto del rival que enfrentó que está ocupando el octavo puesto, el último equipo que está clasificando al Reducido.

Desde octubre del año pasado que el Cruzado no ganaba de visitante

Deportivo Maipú logró su primera victoria de visitante y no ganaba fuera de calle Vergara desde el 4 de octubre del año pasado. Ese día superó 3 a 0 a Atlanta, por la fecha 34 y última de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y se clasificó al torneo Reducido.

Pío Bonacci marcó el primer gol del Deportivo Maipú, a los 31' Juan Cruz Arno puso el segundo y a los 36' Franco Saccone anotó el tercero. El equipo era dirigido por Alexis Matteo.