Deportivo Maipú busca la clasificación al Reducido ante Atlanta

El árbitro será Juan Pablo Loustau y el partido contará con la transmisión en vivo de la plataforma TyC Sports Play.

Deportivo Maipú- Deportivo Maipú necesita ganarle a Atlanta para entrar al Reducido

El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará ganarle al Bohemio, el equipo dirigido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú, para no depender de otro resultado para conseguir el pasaje a los playoffs.