Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú busca la clasificación al Reducido ante Atlanta

Deportivo Maipú visitará este sábado desde las 15.30 a Atlanta. Buscará una victoria para asegurar su lugar en el octogonal que determinará el segundo ascenso

Por UNO
Deportivo Maipú visita a Atlanta.

Deportivo Maipú visita a Atlanta.

Deportivo Maipú busca la clasificación al Reducido ante Atlanta

Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 15.30 ante Atlanta, por la fecha 34 y última de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado en el cierre de la fase regular buscará sellar su clasificación al Reducido para luchar por el segundo ascenso a Primera División.

El árbitro será Juan Pablo Loustau y el partido contará con la transmisión en vivo de la plataforma TyC Sports Play.

Deportivo Maipú-
Deportivo Maip&uacute; necesita ganarle a Atlanta para entrar al Reducido

Deportivo Maipú necesita ganarle a Atlanta para entrar al Reducido

El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará ganarle al Bohemio, el equipo dirigido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú, para no depender de otro resultado para conseguir el pasaje a los playoffs.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas