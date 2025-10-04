Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 15.30 ante Atlanta, por la fecha 34 y última de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado en el cierre de la fase regular buscará sellar su clasificación al Reducido para luchar por el segundo ascenso a Primera División.
Primera Nacional
Deportivo Maipú busca la clasificación al Reducido ante Atlanta
Deportivo Maipú visitará este sábado desde las 15.30 a Atlanta. Buscará una victoria para asegurar su lugar en el octogonal que determinará el segundo ascenso