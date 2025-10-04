Franco Colapinto largará 18ª en el Gran Premio de Singapur

El piloto nacido en Pilar, Buenos Aires, logró el 16° puesto en la última tanda de ensayos libres (PL3), pero en la Clasificación que se disputó a continuación, no pudo mantener el ritmo con su Alpine A525 y sufrió retrasos que lo dejaron en el 18° lugar de la largada.

Colapinto explicó que su última vuelta de la Qualy 1 "fue buena”, pero culpó al mucho tránsito en pista: "Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip, me molestaron mucho".

"Estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo", Franco Colapinto

Respecto a la carrera de este domingo, la 18ª de la temporada de la Fórmula 1, anticipó: "Hay que trabajar para mañana (por este domingo). Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando".

Para cerrar, Franco Colapinto habló sobre la falta de "ritmo de carrera" durante las prácticas libres, confesando: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana (domingo) sea un día mejor que el de hoy".

La carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será este domingo a las 9 de la mañana hora argentina- y se podrá ver por TV en la señal de cable Fox Sports o en la plataforma de streaming Disney+ Premium.