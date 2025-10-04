Cavani convocado en Boca, ¿titular o suplente?

Tras analizar su condición física, el cuerpo técnico de Boca ya tomó una decisión: Edinson Cavani ocupará un lugar en el banco de suplentes ante Newell's. El plan es no arriesgarlo luego de la distensión en el psoas derecho que lo marginó del empate ante Central Córdoba y la derrota con Defensa y Justicia, permitiéndole sumar minutos de forma gradual en el complemento.

Al Matador lo vio totalmente recuperado y, por ello, estará a disposición para el partido que este domingo, desde las 19, el Xeneize afrontará en la Bombonera. Sin él desde el inicio, la dupla de ataque estará conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, tal como sucedió en los últimos encuentros.

Cavani no es el único regreso en la nómina. Exequiel Zeballos, quien no había sido incluido en los últimos dos juegos por una decisión técnica, volverá a concentrar. Por su parte, el que se perderá el duelo ante el equipo comandado por Cristian Fabbiani será Carlos Palacios. El chileno no estará por una lesión muscular-

Sin Cavani, la probable formación de Boca

En este contexto Claudio Úbeda, quien aguarda por el retorno de Miguel Ángel Russo, pondría en cancha a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.