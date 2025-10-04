“Perdí un clásico, pero saqué el 70% de puntos”: la explosiva defensa de Gago

La tensa situación se dio en México, donde Fernando Gago fue consultado por un periodista sobre su paso por Boca, justo en medio de una racha negativa en la Liga MX. Al ser cuestionado sobre si su salida del Xeneize se debió a los resultados, el DT reaccionó visiblemente molesto.

Gago interrumpió la pregunta y manifestó: "70% de puntos. Sí, perdí un clásico, pero saqué el 70% de puntos. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. ¿Perdí con River? Perdí con River. 70% de puntos“.

“Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta. Dijiste que en Boca me fui por resultados y saqué el 70% de puntos“, completó Gago.

Respaldando su postura de no basarse solo en el resultado, Gago se puso como ejemplo en su carrera como jugador: “Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en toda mi carrera más de 70 torneos y solo gané 17. Un fracasado, porque gané 17 de 70, no sirve. Me lesioné cinco veces, pero en ese momento no vieron que yo volví las cinco”.

El técnico de Necaxa puso fin de manera abrupta a la comparecencia de prensa.



— Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

“Creo que la vida, si nos basamos en resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o de cual es el mejor equipo. Yo no considero que el que gana es el mejor“, sentenció Pintita, quien con Necaxa acumula tres victorias, tres empates y ocho derrotas desde su llegada en julio.