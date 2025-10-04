Los Curas van por todo.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Los Tordos y Marista ganaron como locales sus respectivos partidos ante Liceo y San Juan RC para asegurar el pase a semifinales del Regional del Oeste cuando aún faltan dos fechas para completar el Top 8.

Marista, campeón del Torneo del Interior A, lejos estuvo de relajarse tras su histórica conquista y le ganó en la Carrodilla a San Juan RC por 48 a 21 para liderar la Zona B y meterse en semifinales con dos fechas de anticipación.

Los Curas ya son inalcanzables para sus seguidores entre los que el Mendoza RC dio un paso clave hacia la clasificación al ganarle 32 a 31 a Banco Mendoza, en una notable remontada,

En la Zona A, Los Tordos llegó a 10 partidos consecutivos sin perder (13 si se tiene en cuenta el Torneo del Interior) al superar por 46 a 31 a Liceo, que perdió sus últimos 5 encuentros (7 si se tiene en cuenta el TDI B) y necesita ganar los dos que le quedan si quiere estar en semifinales.

Por ahora ese lugar en la próxima instancia le corresponde a Universidad de San Juan, que se impuso como local a Teqüé por 27 a 14.

Las posiciones del Regional del Oeste

Zona A

  • Los Tordos 34
  • Universidad (SJ) 20
  • Liceo 15
  • Teqüe 5

Zona B

  • Marista 30
  • Mendoza 21
  • San Juan RC 14
  • Banco Mendoza 6

Próxima fecha (Sábado 18/10): Teqüé - Los Tordos, Uni. SJ - Liceo, Banco Mendoza - Marista y Mendoza RC - San Juan RC.

