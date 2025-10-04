Los Curas ya son inalcanzables para sus seguidores entre los que el Mendoza RC dio un paso clave hacia la clasificación al ganarle 32 a 31 a Banco Mendoza, en una notable remontada,

En la Zona A, Los Tordos llegó a 10 partidos consecutivos sin perder (13 si se tiene en cuenta el Torneo del Interior) al superar por 46 a 31 a Liceo, que perdió sus últimos 5 encuentros (7 si se tiene en cuenta el TDI B) y necesita ganar los dos que le quedan si quiere estar en semifinales.

Por ahora ese lugar en la próxima instancia le corresponde a Universidad de San Juan, que se impuso como local a Teqüé por 27 a 14.

marista 1

Las posiciones del Regional del Oeste

Zona A

Los Tordos 34

Universidad (SJ) 20

Liceo 15

Teqüe 5

Zona B

Marista 30

Mendoza 21

San Juan RC 14

Banco Mendoza 6

Próxima fecha (Sábado 18/10): Teqüé - Los Tordos, Uni. SJ - Liceo, Banco Mendoza - Marista y Mendoza RC - San Juan RC.