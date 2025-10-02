Los Pumas, con 7 cambios, jugarán con Sudáfrica en Londres: día, hora, TV y formaciones

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, desde las 10 de nuestro país (14 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Será la segunda vez que Los Pumas hacen de locales en La Catedral del rugby mundial, ya que en 2016 recibieron allí a Australia y cayeron por 33 a 21.

El último triunfo argentino ante los bicampeones del mundo se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque la semana pasada, en Durban, los dirigidos por Rassie Erasmus fueron contundentes para imponerse por 67 a 30.

Bertranou Montoya Bertranou viajó a último momento, pero no jugará y Montoya batirá el récord de tests como capitán con 52.

Los Pumas con 7 cambios para jugar con Sudáfrica

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al equipo que jugó la semana pasada ante los sudafricanos: Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo y Bautista Delguy ingresan en reemplazo de Franco Molina, Lucas Paulos, Joaquín Oviedo, Gonzalo García (lesionado), Mateo Carreras (pasa Mallía de wing y Santi Carreras de full back), Lucio Cinti e Isgró.

Por otra parte, los Springboks solo harán un cambio en el 15 inicial por el regreso del pilar Ox Nche. Además, habrá 3 variantes entre los suplentes por los ingresos de Bongi Mbonambi, Grant Williams y Jesse Kriel.

Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Londres

1. VIVAS, Mayco

2. MONTOYA, Julián (Capitán)

3. SCLAVI, Joel

4. PETTI, Guido

5. RUBIOLO, Pedro

6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)

7. KREMER, Marcos

8. GRONDONA, Santiago

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón

10. PRISCIANTELLI, Gerónimo

11. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

12. CHOCOBARES, Santiago

13.PICCARDO, Justo

14. DELGUY, Bautista

15. CARRERAS, Santiago

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio

17. WENGER, Boris

18. CORIA MARCHETTI, Francisco

19. MOLINA, Franco

20. GONZÁLEZ, Juan

21. OVIEDO, Joaquín

22. MOYANO, Agustín

23. ISGRÓ, Rodrigo

La formación de Sudáfrica

15 Damian Willemse

14 Cheslin Kolbe

13 Canan Moodie

12 Damian de Allende

11 Ethan Hooker

10 Sacha Feinberg-Mngomezulu

9 Cobus Reinach

8 Jasper Wiese

7 Pieter-Steph du Toit

6 Siya Kolisi (capitán)

5 Ruan Nortje

4 Eben Etzebeth

3 Thomas du Toit

2 Malcolm Marx

1 Ox Nche

Suplentes

16 Bongi Mbonambi

17 Jan-Hendrik Wessels

18 Wilco Louw

19 RG Snyman

20 Kwagga Smith

21 Grant Williams

22 Manie Libbok

23 Jesse Kriel

Las posiciones del Rugby Championship 2025

1- Sudáfrica 15 puntos

2 - Nueva Zelanda 14

3- Australia 11

4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

Australia 28 - Argentina 24

Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

Australia 26 - Argentina 28

Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.