Los Pumas, con 7 cambios, jugarán con Sudáfrica en Londres: día, hora, TV y formaciones

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, desde las 10 de nuestro país (14 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.
Será la segunda vez que Los Pumas hacen de locales en La Catedral del rugby mundial, ya que en 2016 recibieron allí a Australia y cayeron por 33 a 21.
El último triunfo argentino ante los bicampeones del mundo se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque la semana pasada, en Durban, los dirigidos por Rassie Erasmus fueron contundentes para imponerse por 67 a 30.
Bertranou Montoya
Bertranou viajó a último momento, pero no jugará y Montoya batirá el récord de tests como capitán con 52.
Los Pumas con 7 cambios para jugar con Sudáfrica
Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al equipo que jugó la semana pasada ante los sudafricanos: Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo y Bautista Delguy ingresan en reemplazo de Franco Molina, Lucas Paulos, Joaquín Oviedo, Gonzalo García (lesionado), Mateo Carreras (pasa Mallía de wing y Santi Carreras de full back), Lucio Cinti e Isgró.
Por otra parte, los Springboks solo harán un cambio en el 15 inicial por el regreso del pilar Ox Nche. Además, habrá 3 variantes entre los suplentes por los ingresos de Bongi Mbonambi, Grant Williams y Jesse Kriel.
Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Londres
- 1. VIVAS, Mayco
- 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
- 3. SCLAVI, Joel
- 4. PETTI, Guido
- 5. RUBIOLO, Pedro
- 6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
- 7. KREMER, Marcos
- 8. GRONDONA, Santiago
- 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
- 10. PRISCIANTELLI, Gerónimo
- 11. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)
- 12. CHOCOBARES, Santiago
- 13.PICCARDO, Justo
- 14. DELGUY, Bautista
- 15. CARRERAS, Santiago
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio
- 17. WENGER, Boris
- 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
- 19. MOLINA, Franco
- 20. GONZÁLEZ, Juan
- 21. OVIEDO, Joaquín
- 22. MOYANO, Agustín
- 23. ISGRÓ, Rodrigo
La formación de Sudáfrica
- 15 Damian Willemse
- 14 Cheslin Kolbe
- 13 Canan Moodie
- 12 Damian de Allende
- 11 Ethan Hooker
- 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu
- 9 Cobus Reinach
- 8 Jasper Wiese
- 7 Pieter-Steph du Toit
- 6 Siya Kolisi (capitán)
- 5 Ruan Nortje
- 4 Eben Etzebeth
- 3 Thomas du Toit
- 2 Malcolm Marx
- 1 Ox Nche
Suplentes
- 16 Bongi Mbonambi
- 17 Jan-Hendrik Wessels
- 18 Wilco Louw
- 19 RG Snyman
- 20 Kwagga Smith
- 21 Grant Williams
- 22 Manie Libbok
- 23 Jesse Kriel
Las posiciones del Rugby Championship 2025
- 1- Sudáfrica 15 puntos
- 2 - Nueva Zelanda 14
- 3- Australia 11
- 4- Argentina 9
El Rugby Championship 2025
1ra. fecha
- Sudáfrica 22-38 Australia
- Argentina 24 - Nueva Zelanda 41
2da. fecha
- Sudáfrica 30 - Australia 22
- Argentina 29 - Nueva Zelanda 23
3ra. fecha
- Australia 28 - Argentina 24
- Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17
4ta. fecha
- Australia 26 - Argentina 28
- Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)
Todos los partidos están en hora argentina.