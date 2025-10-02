Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby Championship

Los Pumas, con 7 cambios, jugarán con Sudáfrica en Londres: día, hora, TV y formaciones

Con 7 cambios, y Rodrigo Isgró y Juan Martín González en el banco de suplentes, Los Pumas confirmaron el equipo para buscar revancha con Sudáfrica, en Londres, por la sexta y última fecha del Rugby Championship.

Por UNO
Los Pumas serán locales en Londres.

Con 7 cambios, y Rodrigo Isgró y Juan Martín González en el banco de suplentes, Los Pumas confirmaron el equipo para buscar revancha este sábado ante Sudáfrica, en Londres, por la sexta y última fecha del Rugby Championship.

Con dos victorias y tres caídas, el seleccionado nacional ya no tiene chances de ganar el certamen, mientras que los Springboks dependen de sí mismos para ser campeones, ya que además jugarán este encuentro sabiendo el resultado del duelo que disputarán Australia y Nueva Zelanda, en Perth, este sábado a las 6.45 hora argentina.

Mallia
El cordobés Mallía camba de puesto, pero sigue como titular en Los Pumas.

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, desde las 10 de nuestro país (14 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Será la segunda vez que Los Pumas hacen de locales en La Catedral del rugby mundial, ya que en 2016 recibieron allí a Australia y cayeron por 33 a 21.

El último triunfo argentino ante los bicampeones del mundo se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque la semana pasada, en Durban, los dirigidos por Rassie Erasmus fueron contundentes para imponerse por 67 a 30.

Bertranou Montoya
Bertranou viajó a último momento, pero no jugará y Montoya batirá el récord de tests como capitán con 52.

Los Pumas con 7 cambios para jugar con Sudáfrica

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al equipo que jugó la semana pasada ante los sudafricanos: Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo y Bautista Delguy ingresan en reemplazo de Franco Molina, Lucas Paulos, Joaquín Oviedo, Gonzalo García (lesionado), Mateo Carreras (pasa Mallía de wing y Santi Carreras de full back), Lucio Cinti e Isgró.

Por otra parte, los Springboks solo harán un cambio en el 15 inicial por el regreso del pilar Ox Nche. Además, habrá 3 variantes entre los suplentes por los ingresos de Bongi Mbonambi, Grant Williams y Jesse Kriel.

Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Londres

  • 1. VIVAS, Mayco
  • 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
  • 3. SCLAVI, Joel
  • 4. PETTI, Guido
  • 5. RUBIOLO, Pedro
  • 6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
  • 7. KREMER, Marcos
  • 8. GRONDONA, Santiago
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • 10. PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • 11. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)
  • 12. CHOCOBARES, Santiago
  • 13.PICCARDO, Justo
  • 14. DELGUY, Bautista
  • 15. CARRERAS, Santiago

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio
  • 17. WENGER, Boris
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
  • 19. MOLINA, Franco
  • 20. GONZÁLEZ, Juan
  • 21. OVIEDO, Joaquín
  • 22. MOYANO, Agustín
  • 23. ISGRÓ, Rodrigo

La formación de Sudáfrica

  • 15 Damian Willemse
  • 14 Cheslin Kolbe
  • 13 Canan Moodie
  • 12 Damian de Allende
  • 11 Ethan Hooker
  • 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu
  • 9 Cobus Reinach
  • 8 Jasper Wiese
  • 7 Pieter-Steph du Toit
  • 6 Siya Kolisi (capitán)
  • 5 Ruan Nortje
  • 4 Eben Etzebeth
  • 3 Thomas du Toit
  • 2 Malcolm Marx
  • 1 Ox Nche

Suplentes

  • 16 Bongi Mbonambi
  • 17 Jan-Hendrik Wessels
  • 18 Wilco Louw
  • 19 RG Snyman
  • 20 Kwagga Smith
  • 21 Grant Williams
  • 22 Manie Libbok
  • 23 Jesse Kriel

Las posiciones del Rugby Championship 2025

  • 1- Sudáfrica 15 puntos
  • 2 - Nueva Zelanda 14
  • 3- Australia 11
  • 4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

  • Australia 28 - Argentina 24
  • Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

  • Australia 26 - Argentina 28
  • Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

