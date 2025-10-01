Deportivo Maipú se juega la clasificación al Reducido y Mirko Bonfigli sabe que no hay margen de error

Sobre el compromiso ante Atlanta del próximo sábado a las 15.30, en Buenos Aires, el mediocampista reveló: "Tenemos una vida más y dependemos de lo que podamos hacer nosotros contra Atlanta en esta última fecha. Nos vamos a jugar todo en esta última fecha. Egrupo es muy fuerte y quiere clasificar al Reducido para luchar por el ascenso".

"Estuvimos todo el año en puestos de clasificación al Reducido y no nos vamos a bajar ahora", aseguró Mirko Bonfigli.

El autor del gol en la derrota 2 a 1 ante Colegiales se refirió a esa derrota y afirmó: "Ellos se encontraron con dos goles. Nosotros en el segundo tiempo fuimos superiores, descontamos y generamos muchas situaciones de gol, pero no pudimos revertir el resultado. No hay que caerse porque nos queda una fecha para poder cumplir el objetivo"

"Hemos sido un equipo duro para los rivales, y vamos a ir a la cancha de Atlanta a buscar los tres puntos para clasificar al Reducido", agregó.

Deportivo Maipú- Deportivo Maipú se juega ante Atlanta su última chance para meterse al Reducido. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú se jugará la clasificación en Villa Crespo

Deportivo Maipú se ubica en el último puesto del lote de 8 equipos que por ahora están logrando la clasificación al Reducido con 45 puntos, uno por delante de Colegiales

El Cruzado jugará la última fecha este sábado desde las 15.30 frente a Atlanta, equipo que dirige el ex DT de Maipú Luis García. El otro aspirante a ese octavo lugar es Colegiales que se medirá con Deportivo Madryn, finalista por el primer ascenso.