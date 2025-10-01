Inicio Sociedad Aceite
Ni rimel ni extensiones: el aceite natural con el que lucirás pestañas más largas y bonitas

Gracias a este poderoso aceite, tus pestañas crecerán y se fortalecerán sin la necesidad de utilizar productos comercializados

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Tus pestañas pueden ser fortalecidas a través de este aceite.

En el mundo de la belleza, una de las partes que más se lucha por mantener son las pestañas. Para lograr tonificarlas y embellecerlas, muchas mujeres recurren al rimel o en algunos casos a las extensiones, sin saber que pueden hacerlo de manera natural a través de un aceite.

Este aceite es beneficioso para las pestañas porque tiene propiedades hidratantes y antibacterianas que otorgan múltiples ventajas para las mismas.

Pestañas
Tus pesta&ntilde;as pueden crecer naturalmente y gracias a un aceite.

El aceite con el que lucirás pestañas más largas y bonitas

Sin entrar en rodeos, tienes que saber que este aceite es el aceite de ricino, que contiene ácido ricinoleico que contiene nutre y fortalece el folículo piloso, promoviendo un crecimiento más largo y denso de las pestañas.

Además de esto, las propiedades del aceite de ricino protegen el vello y previenen la caída, mejorando el brillo y la resistencia de las pestañas. Esto es algo que muchas mujeres no sabían.

Por otro lado, el aceite de ricino actúa como un hidratante natural, lubricando las pestañas desde la raíz y ayudando a mantenerlas suaves y saludables.

El aceite de ricino tiene grandes beneficios para las pesta&ntilde;as.

Como si todo lo mencionado fuese poco, las propiedades antimicrobianas del aceite de ricino también previenen la aparición de bacterias y hongos que pueden obstaculizar el crecimiento y dañar los folículos.

Paso a paso: cómo usar el aceite de ricino para hacer crecer y fortalecer las pestañas

  1. Limpia tus pestañas: asegúrate de que tus pestañas estén completamente limpias y libres de cualquier residuo de maquillaje o grasa antes de comenzar.
  2. Aplica el aceite: sumerge un cepillo de máscara de pestañas limpio o un bastoncillo de algodón en una pequeña cantidad de aceite de ricino, evitando empaparlo demasiado para que no gotee.
  3. Distribuye en la raíz: aplica el aceite suavemente sobre la línea de las pestañas superiores e inferiores, desde la raíz hasta la punta, asegurándote de que el aceite no entre en tus ojos.
  4. Deja actuar: deja que el aceite actúe durante la noche para maximizar sus beneficios.
  5. Retira por la mañana: lava tu rostro con agua tibia por la mañana para retirar el aceite.

