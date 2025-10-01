Ni rimel ni extensiones: el aceite natural con el que lucirás pestañas más largas y bonitas

El aceite con el que lucirás pestañas más largas y bonitas

Sin entrar en rodeos, tienes que saber que este aceite es el aceite de ricino, que contiene ácido ricinoleico que contiene nutre y fortalece el folículo piloso, promoviendo un crecimiento más largo y denso de las pestañas.

Además de esto, las propiedades del aceite de ricino protegen el vello y previenen la caída, mejorando el brillo y la resistencia de las pestañas. Esto es algo que muchas mujeres no sabían.

Por otro lado, el aceite de ricino actúa como un hidratante natural, lubricando las pestañas desde la raíz y ayudando a mantenerlas suaves y saludables.

aceite de ricino.jpg El aceite de ricino tiene grandes beneficios para las pestañas.

Como si todo lo mencionado fuese poco, las propiedades antimicrobianas del aceite de ricino también previenen la aparición de bacterias y hongos que pueden obstaculizar el crecimiento y dañar los folículos.

Paso a paso: cómo usar el aceite de ricino para hacer crecer y fortalecer las pestañas