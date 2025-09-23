Pestañas Se aconseja quitar el exceso de producto en el borde del envase.

Aplicación de muchas capas

Cuando aplicas una capa tras otra de máscara de pestañas, se pueden forman grumos. Es importante ir poco a poco y añadir más cantidad cuando sea necesario para asegurarte de que no te pasas.

No te desmaquillaste el día anterior

Un error muy común es maquillarse arriba de un producto que no ha sido removido el día anterior. Es posible que, al aplicar nuevamente la máscara, encuentres residuos en tus pestañas que podrían estar provocando grumos.

Máscara de pestañas (2) La máscara de pestañas vencida deja muchos grumos.

Fórmula de máscara de pestañas equivocada

No todas podemos usar la misma máscara de pestañas. Si tienes las pestañas cortas, debes usar una máscara con fórmula alargadora. Si tienes pestañas largas, te aconsejamos elegir alguna con fórmula voluminizadora.

Vencimiento

Cuando un producto de belleza se vence o caduca, el mismo se estropea rápidamente. Si la máscara de pestañas se secó, tiene grumos o si incluso tiene olor nausebundo, entonces está vencida. Las máscaras suelen caducar en un plazo de tres a seis meses, así que no te pases de ese tiempo de uso para mantener tus pestañas sin grumos.

Movimientos de zig zag

Cuando se tiene pestañas cortas, lo mejor es aplicar la máscara con movimientos en zig zag, ya que de esta manera se cubre bien cada pelito y podemos acercarnos mejor a la línea de las pestañas.