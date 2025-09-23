¿Alguna vez te ha pasado de aplicarte máscara de pestañas(o rimmel) y que la misma deje grumos?. A continuación te explicamos por qué ocurre esto y cómo puedes evitarlo.
¿Alguna vez te ha pasado de aplicarte máscara de pestañas(o rimmel) y que la misma deje grumos?. A continuación te explicamos por qué ocurre esto y cómo puedes evitarlo.
Hay demasiada máscara en el aplicador
La marca L'Oreal Paris asegura que la máscara de pestañas puede deja grumos debido a que la brocha o el cepillo tiene mucho producto acumulado. En este caso, lo mejor es retirar el excedente de producto en el borde del envase.
Aplicación de muchas capas
Cuando aplicas una capa tras otra de máscara de pestañas, se pueden forman grumos. Es importante ir poco a poco y añadir más cantidad cuando sea necesario para asegurarte de que no te pasas.
No te desmaquillaste el día anterior
Un error muy común es maquillarse arriba de un producto que no ha sido removido el día anterior. Es posible que, al aplicar nuevamente la máscara, encuentres residuos en tus pestañas que podrían estar provocando grumos.
Fórmula de máscara de pestañas equivocada
No todas podemos usar la misma máscara de pestañas. Si tienes las pestañas cortas, debes usar una máscara con fórmula alargadora. Si tienes pestañas largas, te aconsejamos elegir alguna con fórmula voluminizadora.
Vencimiento
Cuando un producto de belleza se vence o caduca, el mismo se estropea rápidamente. Si la máscara de pestañas se secó, tiene grumos o si incluso tiene olor nausebundo, entonces está vencida. Las máscaras suelen caducar en un plazo de tres a seis meses, así que no te pases de ese tiempo de uso para mantener tus pestañas sin grumos.
Movimientos de zig zag
Cuando se tiene pestañas cortas, lo mejor es aplicar la máscara con movimientos en zig zag, ya que de esta manera se cubre bien cada pelito y podemos acercarnos mejor a la línea de las pestañas.