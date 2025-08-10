El producto que alarga tus pestañas y las vuelve más fuertes: dónde se consigue

Algunas personas nacieron con pestañas larguísimas y tupidas, mientras que otras solo cuentan con pestañas finitas y muy cortas. Sin embargo, existen algunos productos que prometen alargar y fortalecer las pestañas en poco tiempo.
Algunas personas nacieron con pestañas larguísimas y tupidas, mientras que otras solo cuentan con pestañas finitas y muy cortas. Sin embargo, existen algunos productos que prometen alargar y fortalecer las pestañas en poco tiempo.
Se trata de los famosos sérums para pestañas, los cuales no solo hidratan los pelos, sino que además mejoran su apariencia notablemente. Además, los sérums o aceites para pestañas estimulan el crecimiento de los pelos, previenen la caída y el quiebre de los mismos, y brindan una apariencia similar a las pestañas postizas.
Para maximizar los efectos de los sérums, es muy importante ser constante en su aplicación. Este producto debe aplicarse por la noche, sobre la línea de las pestañas superiores y con la piel completamente limpia.
Por lo general, este producto suele tener un aplicador similar al de un delineador líquido, para que la aplicación sea más precisa. Los primeros resultados se perciben a las 2 semanas, y los cambios más significativos aparecen entre las 4 y 12 semanas de uso continuo.
Te aconsejamos aplicar el sérum para pestañas varias veces por semana. Estos sérums se consiguen en farmacias y en tiendas de venta de maquillaje. Algunos ejemplos son el Super Eyes Lash Serum Sérum de LIDHERMA que se consigue a $22.500,00; el Sérum de Pestañas False Lash Effect de MAX FACTOR a $29.157; el Turbo Lash Serum 6 ml de ESTEE LAUDER $87.890; el Wonder Care Serum de RIMMEL $27.408.
Se aconseja nunca irse a dormir con las pestañas maquilladas, ya que esto las debilita. Lo mejor es usar máscara de pestañas normales (y no las que son a prueba de agua); tampoco hay que usar arqueador, porque suele quebrar las pestañas; finalmente, hay que hidratarlas todos los días con el sérum.