El producto que alarga tus pestañas y las vuelve más fuertes: dónde se consigue

Por lo general, este producto suele tener un aplicador similar al de un delineador líquido, para que la aplicación sea más precisa. Los primeros resultados se perciben a las 2 semanas, y los cambios más significativos aparecen entre las 4 y 12 semanas de uso continuo.

Te aconsejamos aplicar el sérum para pestañas varias veces por semana. Estos sérums se consiguen en farmacias y en tiendas de venta de maquillaje. Algunos ejemplos son el Super Eyes Lash Serum Sérum de LIDHERMA que se consigue a $22.500,00; el Sérum de Pestañas False Lash Effect de MAX FACTOR a $29.157; el Turbo Lash Serum 6 ml de ESTEE LAUDER $87.890; el Wonder Care Serum de RIMMEL $27.408.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Se aconseja nunca irse a dormir con las pestañas maquilladas, ya que esto las debilita. Lo mejor es usar máscara de pestañas normales (y no las que son a prueba de agua); tampoco hay que usar arqueador, porque suele quebrar las pestañas; finalmente, hay que hidratarlas todos los días con el sérum.