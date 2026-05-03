Qué aceites sirven para alargar y fortalecer las pestañas de manera natural

Aceite de Ricino: Es el remedio natural por excelencia. Rico en ácido ricinoleico y ácidos grasos omega-9, penetra profundamente para fortalecer el vello desde la raíz. Ayuda a dar un aspecto más denso y oscuro.

Aceite de Argán: Conocido como el "oro líquido", su alto contenido en vitamina E y antioxidantes mejora la elasticidad de las pestañas, previniendo su rotura prematura.

Aceite de Almendras Dulces: Aporta suavidad y es ideal para diluir aceites más espesos. Contiene grasas saludables que hidratan profundamente.

Aceite de Coco: Su estructura le permite penetrar en la fibra capilar mejor que otros aceites, aportando proteínas esenciales.

Aceite de coco El aceite de coco es ideal para aplicar en las pestañas y que crezcan largas y fuertes.

A diferencia de los aceites, los sérums suelen contener principios activos que intervienen en el ciclo de crecimiento (fase anágena).

Péptidos: Estimulan la producción de queratina en el folículo, lo que resulta en pestañas más resistentes y menos propensas a caerse.

Biotina (Vitamina B7): Fundamental para la estructura del vello. Muchos sérums la combinan con pantenol para hidratar y fijar la pestaña a la dermis.

Ácido Hialurónico: Mantiene las pestañas hidratadas, evitando que se sequen por el uso de maquillaje o factores ambientales.

Análogos de Prostaglandinas: Son los ingredientes más potentes (como el bimatoprost). Alargan la fase de crecimiento, aunque su uso debe ser cuidadoso por posibles efectos secundarios como la irritación o cambios en la pigmentación del iris.

Alargar pestañas Gracias a los aceites naturales se pueden alargar las pestañas.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Al momento de cuidar las pestañas, se aconseja limpiarlas y mantenerlas libre de maquillaje la mayor cantidad de tiempo posible. No te duermas con el maquillaje puesto.

Por otro lado, al momento de aplicar los aceites o sérums, se aconseja hacerlo con un pincel que tenga aplicador fino para hacerlo llegar a la línea de la base de las pestañas. También te aconsejamso realizar una prueba de alergia en la piel antes del primer uso y evitar que el producto entre directamente en el ojo.