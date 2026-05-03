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Qué aceites sirven para alargar y fortalecer las pestañas de manera natural

Si quieres que tus pestañas crezcan sanas, fuertes y frondosas, te diremos cuáles son los aceites naturales que puedes aplicar sobre ellas

Paula Alonso
Editado por Paula Alonso
Estos son los aceites que puedes aplicar en tus pestañas para que crezcan fuertes y sanas

Estos son los aceites que puedes aplicar en tus pestañas para que crezcan fuertes y sanas

Tener pestañas largas, densas y fuertes no es solo una cuestión de estética, sino también de salud ocular. Las pestañas protegen nuestros ojos de partículas externas y su ciclo de crecimiento puede potenciarse mediante el uso de ingredientes específicos. A continuación, te diremos cuáles son las mejores opciones entre aceites naturales y sérums comerciales para aplicar en ellas.

¿Qué aceites o sérums se pueden aplicar en las pestañas?

Los aceites actúan principalmente nutriendo y acondicionando la fibra capilar, evitando que se vuelvan quebradizas.

  • Aceite de Ricino: Es el remedio natural por excelencia. Rico en ácido ricinoleico y ácidos grasos omega-9, penetra profundamente para fortalecer el vello desde la raíz. Ayuda a dar un aspecto más denso y oscuro.
  • Aceite de Argán: Conocido como el "oro líquido", su alto contenido en vitamina E y antioxidantes mejora la elasticidad de las pestañas, previniendo su rotura prematura.
  • Aceite de Almendras Dulces: Aporta suavidad y es ideal para diluir aceites más espesos. Contiene grasas saludables que hidratan profundamente.
  • Aceite de Coco: Su estructura le permite penetrar en la fibra capilar mejor que otros aceites, aportando proteínas esenciales.
Aceite de coco
El aceite de coco es ideal para aplicar en las pestañas y que crezcan largas y fuertes.

El aceite de coco es ideal para aplicar en las pestañas y que crezcan largas y fuertes.

A diferencia de los aceites, los sérums suelen contener principios activos que intervienen en el ciclo de crecimiento (fase anágena).

  • Péptidos: Estimulan la producción de queratina en el folículo, lo que resulta en pestañas más resistentes y menos propensas a caerse.
  • Biotina (Vitamina B7): Fundamental para la estructura del vello. Muchos sérums la combinan con pantenol para hidratar y fijar la pestaña a la dermis.
  • Ácido Hialurónico: Mantiene las pestañas hidratadas, evitando que se sequen por el uso de maquillaje o factores ambientales.
  • Análogos de Prostaglandinas: Son los ingredientes más potentes (como el bimatoprost). Alargan la fase de crecimiento, aunque su uso debe ser cuidadoso por posibles efectos secundarios como la irritación o cambios en la pigmentación del iris.
Alargar pestañas
Gracias a los aceites naturales se pueden alargar las pesta&ntilde;as.&nbsp;

Gracias a los aceites naturales se pueden alargar las pestañas.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Al momento de cuidar las pestañas, se aconseja limpiarlas y mantenerlas libre de maquillaje la mayor cantidad de tiempo posible. No te duermas con el maquillaje puesto.

Por otro lado, al momento de aplicar los aceites o sérums, se aconseja hacerlo con un pincel que tenga aplicador fino para hacerlo llegar a la línea de la base de las pestañas. También te aconsejamso realizar una prueba de alergia en la piel antes del primer uso y evitar que el producto entre directamente en el ojo.

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