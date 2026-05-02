Qué colores de labiales serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

Con la llegada de la temporada otoño-invierno 2026, el maquillaje de labios oscila entre la elegancia del viejo Hollywood y la rebeldía de los años 90. Este año la tendencia no busca solo elegir un color a la moda, sino que también hay que apostar por texturas que cuiden la piel y que nos brinden volumen y profundidad.
¿Qué colores de labiales se usarán esta temporada otoño-invierno 2026?
Rojo cereza profundo (Deep Cherry)
El rojo siempre está de moda, pero esta temporada otoño-invierno se usará en una versión más oscura y madura. El rojo cereza con matices negros es el gran protagonista. A diferencia del rojo vibrante de verano, este tono busca añadir dramatismo y sofisticación. Esta color debe usarse en acabados satinados con brillo, y es ideal para alguna salida nocturna o para un look oficinista.
Marrón cacao y tonos café
El color marrón oscuro o similar al cacao también se usará mucho esta temporada. Es un tono nude pero con mucho carácter, y puedes acompañarlo con un difuminado en los bordes o con un toque de gloss para darle un acabado más moderno.
Borgoña
Este tono está inspirado en el concepto de "labios mordidos", y en esta temporada la idea es usar labiales con texturas ligeras como tintas, en lugar de uno ultramate y pesado. El acabado ligero permite que el labio se vea natural y con dimensión, aportando un aire de misterio sin la necesidad de un mantenimiento constante durante el día.
Nude
Si te gustan los tonos más naturales, puedes elegir un color nude caramelo, el cual aporta calidez y funciona perfectamente como base para un toque de gloss en el centro del labio, creando un efecto de mayor volumen.
Malva grisáceo
Finalmente tenemos el tono malva con subtonos fríos. Se trata de un color que evoca una estética futurista y limpia. Muchos creen que es un tono difícil o complicado de llevar, pero en el caso de pieles claras aporta elegancia etérea, mientras que en pieles morenas crea un contraste moderno y sofisticado.