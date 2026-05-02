Qué colores de labiales serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

Labial rojo El color rojo oscuro será uno de los más usados este otoño-invierno 2026.

Marrón cacao y tonos café

El color marrón oscuro o similar al cacao también se usará mucho esta temporada. Es un tono nude pero con mucho carácter, y puedes acompañarlo con un difuminado en los bordes o con un toque de gloss para darle un acabado más moderno.

Borgoña

Este tono está inspirado en el concepto de "labios mordidos", y en esta temporada la idea es usar labiales con texturas ligeras como tintas, en lugar de uno ultramate y pesado. El acabado ligero permite que el labio se vea natural y con dimensión, aportando un aire de misterio sin la necesidad de un mantenimiento constante durante el día.

Nude

Si te gustan los tonos más naturales, puedes elegir un color nude caramelo, el cual aporta calidez y funciona perfectamente como base para un toque de gloss en el centro del labio, creando un efecto de mayor volumen.

Labial nude El labial nude puede combinarse con un gloss.

Malva grisáceo

Finalmente tenemos el tono malva con subtonos fríos. Se trata de un color que evoca una estética futurista y limpia. Muchos creen que es un tono difícil o complicado de llevar, pero en el caso de pieles claras aporta elegancia etérea, mientras que en pieles morenas crea un contraste moderno y sofisticado.