Cómo aumentar el volumen de los labios de forma natural

El primer paso es exfoliar los labios al menos una vez por semana, ya que esto ayuda a aumentar el flujo de sangre y conseguir unos labios más intensos. Puedes exfoliarte los labios con un poco de azúcar mezclado con aceite de coco, masajear unos segundos y retirar el exceso con agua tibia.

Exfoliar labios.

Hidrata

Una buena hidratación de los labios es clave no solo para que estén cuidados y sanos, sino para que también se vean más grandes. Puedes aplicar a diario bálsamo labial, manteca de cacao, vaselina, etc. También puedes crear un bálsamo casero con algunos alimentos como el aguacate o la miel.

Aceite de menta o canela

Estos aceites ayudan a mejorar la circulación sanguínea y aumentan naturalmente el volumen de tus labios. Solo tienes que aplicar 2 o 3 gotas de cualquiera de estos dos aceites en tu bálsamo labial y luego aplicarlo en los labios. También puedes utilizar canela en polvo y mezclarla con aceite de oliva y dejarlo actuar unos 5 minutos.

Elección del color

Siempre se aconseja elegir colores vivos como el rojo, el fucsia o el violeta para que los labios se vean más llamativos y gruesos. Los colores oscuros endurecen las facciones y también tus labios, por lo que los hace visualmente más pequeños.

Delineador

Un producto que siempre ayuda a agrandar los labios de manera natural es el delineador, también conocido como perfilador. Solo tienes que contornear el labio con el perfilador y dibujar rayas verticales para dar volumen. Después rellena tus labios con labial. Finalmente aplica gloss o iluminador solo en la parte central del labio para dar un punto de luz.

Corrector

Aplica un poco de corrector con un tono claro alrededor de los labios, y posteriormente vuelve a dibujarlos con el perfilador.

Labios con gloss.

Mate vs. Gloss

Finalmente te aconsejamos elegir un labial mate o uno gloss para aplicar en los labios. El gloss los volverá más carnosos, mientras que el acabado mate les dará volumen.